Llega nuevo tráiler de la segunda temporada de House of the Dragon

Este verano habrá muchos lanzamientos de series en plataformas de streaming populares, pues estamos a nada de recibir otra temporada de The Boys para Prime Video, así como películas de renombre que se lanzarán exclusivamente en este formato tan peculiar. Y ahora, el próximo mes llegan nuevos episodios de House of The Dragon, serie derivada de la querida Game of Thrones que en esta ocasión pone a la casa de Targaryen como la protagonista.

Para irnos preparando para esta segunda temporada, MAX ha lanzado un nuevo avance en el que se puede ver básicamente de todo, desde algunas peleas que tienen pinta de épicas, hasta conflictos en diálogos percibidos como políticos y asuntos que se quedaron pendientes en capítulos anteriores. A eso se suman efectos especiales idénticos a los que se pueden ver en cines, pero con un presupuesto para programas de televisión.

Aquí lo puedes ver:

Esta es la sinopsis de la segunda temporada:

Continúa la historia precuela de Juego de tronos, inspirada en la novela de George R.R. Martin, Fuego y sangre. En el universo de Poniente, se narran los acontecimientos que, pese a todos sus intentos, llevan a la familia Targaryen a perder el control del Trono de Hierro y su poder en los Siete Reinos.

Recuerda que House of The Dragon temporada dos se estrena el 16 de junio en MAX.

Nota del autor: Es posible que este programa se convierta en la tendencia del verano, sobre todo por el hecho de que no hay muchos estrenos además de The Boys. Entonces, es posible que sea un éxito enorme para MAX.