WhatsApp deja de ser compatible con estos modelos de iPhone

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles que permite a los usuarios enviar mensajes de texto, voz, imágenes, videos, documentos y realizar llamadas de voz y video de forma gratuita a través de Internet. Fue desarrollada por WhatsApp Inc., que fue adquirida por Facebook en 2014. Es una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, con miles de millones de usuarios en todo el mundo. Permite a los usuarios enviar mensajes individuales o crear grupos para chatear con múltiples personas al mismo tiempo. Además, la aplicación cuenta con diversas funciones, como la posibilidad de compartir ubicaciones en tiempo real, establecer estados de texto o multimedia para que los contactos los vean, y utilizar la función de “WhatsApp Web” para acceder a los mensajes desde un navegador web en una computadora. Una de las características más destacadas es su enfoque en la privacidad y la seguridad. La aplicación utiliza cifrado de extremo a extremo para proteger los mensajes y las llamadas, lo que significa que solo el remitente y el destinatario pueden ver o escuchar el contenido de las conversaciones. Además, ofrece funciones como la verificación en dos pasos para proteger aún más la cuenta de los usuarios.

Entonces sí, desde este momento los usuarios con estos modelos ya no pueden usar WhatsApp.

Vía: Apple

Nota del editor: Menos mal que me sigo manteniendo con ciertos celulares de gama mediana. La verdad no soy de obtener los modelos principales de iPhone, me voy por la variante SE que no cuesta mucho realmente.