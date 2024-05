Nuevo tráiler de la cuarta temporada de The Boys

Como seguramente ya lo saben, el día de ayer se llevó a cabo el panel de The Boys en el CCXP de México. De esta forma, la presentación nos dio el primer vistazo oficial al nuevo tráiler de la cuarta temporada de la amada serie de Amazon Prime Video.

Después de los eventos de la tercera temporada, Homelander se ha convertido en un mayor peligro, y con las elecciones de Estados Unidos en camino, el villano se propone a convertirse en un tipo de policía omnipotente. De esta forma, Butcher y el resto de su equipo tendrán que trabajar para encontrar una forma de detener a este Sup de cualquier forma posible.

Como se puede ver en el tráiler, la historia que nos presenta la adaptación de Amazon se ha alejado bastante de la concepción inicial del cómic, pero aún conserva la esencia y los temas que volvieron populares a la obra de Garth Ennis, esto gracias a que el trabajo de Amazon ha realizado una muy buena adaptación. Junto a esto, en el avance podemos ver a dos personajes que aparecieron en el spin-off de Gen V.

Te recordamos que la cuarta temporada de The Boys llegará a Amazon Prime Video el próximo 13 de junio. En temas relacionados, The Boys tendrá un spin-off ambientado en México. De igual forma, aquí puedes ver otro tráiler de la nueva temporada de The Boys.

Nota del Autor:

Es increíble que The Boys siga siendo una serie tan buena. Considerando todos los proyectos alrededor de esta propiedad, las posibilidades de que la calidad disminuya aumentan, pero esto no ha pasado hasta el momento, y es probable que esto no suceda si Amazon sigue tratando a esta propiedad con todo el respeto que se merece.

Vía: Amazon