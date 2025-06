Aunque aún faltan un par de días para el verano, esta temporada ya está en marcha en Hollywood. Estrenos como How to Train Your Dragon han demostrado ser un éxito, y ahora han llegado las reseñas de F1, cinta protagonizada por Brad Pitt, la cual ya tiene calificaciones por parte de la prensa, y si has esperado con ansias esta cinta, te tenemos buenas noticias.

En estos momentos, F1 The Movie cuenta con una calificación de 83% en Rotten Tomatoes, lo cual deja en claro que esta es una de las mejores cintas del año. En general, los críticos están contentos con las actuaciones, con Pitt siendo la estrella carismática que todos conocemos. Esto fue lo que comentó Empire Magazine:

“Joseph Kosinski lo ha vuelto a hacer. F1 combina un acceso inigualable, una cinematografía pionera y conmovedores arcos de redención para ofrecer una experiencia cinematográfica emocionante. ¿A qué le conectará la cámara próximamente?”

Por su parte, esto fue lo que agregó Variety:

“Entramos a F1 con la ilusión de estar emocionados, y la película lo demuestra. Es, sin duda, una descarga de adrenalina. Sin embargo, es una descarga que puede dejarte un poco vacío después”.

Junto a esto, Rolling Stones señaló:

“Así se veían los éxitos de taquilla. Ven a buscar el auto más impresionante y brillante que un presupuesto millonario puede comprar. Sin embargo, la razón para quedarse es el conductor”.

A la par, The Hollywood Reporter comentó:

“Una hábil incorporación a un sólido linaje de películas de deportes de motor, desde Rush y Gran Turismo hasta Ford v Ferrari y, más recientemente, Ferrari”.

De esta forma, queda claro que, si bien no es perfecta, F1 The Movie es una producción que no solo los fanáticos de este deporte no se pueden perder, sino que el público en general tiene que ver en la pantalla grande. Te recordamos que F1 llegará a los cines el próximo 27 de junio. En temas relacionados, esta es la palomera de la película. De igual forma, esta es nuestra reseña de F1 2025.

Vía: Rotten Tomatoes