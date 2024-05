Call of Duty reporta baneos masivos

A principios del pasado mes de abril comenzó la nueva temporada de Call of Duty: Modern Warfare III, pero esto no fue lo único que Activision celebró, puesto que también se dio a conocer que el equipo de Ricochet logró banear a más de 20 mil personas durante un fin de semana.

Para ser específicos, Activision logró banear a más de 27 mil jugadores de Call of Duty: Modern Warfare III entre el 4 y 8 de abril. Notablemente, en este periodo no solo vimos el lanzamiento de nuevo contenido para este título, sino que también se vivió un periodo de prueba en donde todos los interesados tenían la oportunidad de experimentar el nuevo trabajo de este controversial estudio. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Activision says over 27,000 accounts were banned in Call of Duty, across Warzone and MW3, over the weekend.

Statement from Team RICOCHET:

"#TeamRICOCHET identified and banned over 27,000 accounts over the weekend through a series of upgraded detection systems. The team is… pic.twitter.com/PPMXbsuEH7

— CharlieIntel (@charlieINTEL) April 8, 2024