Microsoft y Remedy refuerzan sus inversiones en nuevos productos

El comportamiento de la industria de los videojuegos es tan apasionante y en ocasiones difícil de descifrar, pues días atrás, Square-Enix anunciaba sus resultados financieros con unas pérdidas millonarias a causa del bajo desempeño comercial en producciones exclusivas para PlayStation 5 como Foamstars, Final Fantasy XVI y Final Fantasy VII Rebirth.

Del otro lado de la moneda, existen empresas que se encuentran expandiendo sus portafolios de inversión para brindar diferentes alternativas al consumidor, siendo el caso de Remedy Entertainment y Microsoft con su conglomerado de estudios que ya se sitúa como el tercer holding con mayores ingresos en este sector.

Mediante una reunión con sus accionistas, Remedy comunicó que entrará en la fase de producción total de los remakes de Max Payne y Max Payne 2, mientras que Codename Condor, una variante de Control está en desarrollo y también se encuentran trabajando en la secuela de este último. Por su parte, el proyecto Kestrel permanece en etapas previas de conceptualización.

En el caso de Microsoft, fuimos testigos de un breve evento digital auspiciado por IGN, enfocado a los títulos independientes donde se dieron a conocer varios juegos que llegarán día uno a Game Pass, entre los que destacan: 33 Immortals, All You Need is Help, Commandos Origins, Depersonalization, Dungeons of Hinterberg, Firewok, Humanity y Keplerth.

De igual modo, Phil Spencer, máximo responsable de gaming en el gigante tecnológico de Redmond, expresó que el 9 de junio se llevará a cabo una transmisión en la cual Activision Blizzard, Bethesda y los diferentes equipos creativos de Xbox Game Studios presentarán sus novedades por todo lo alto.

Las especulaciones no han tardado en salir a flote y diversas fuentes argumentan que será develado el nuevo Call of Duty y que algunas entregas previas de esta millonaria saga podrían hacer su incursión a Game Pass, después de que Diablo IV haya dado el banderazo de salida en el servicio de suscripción hace poco tiempo.

Hablando en términos específicos, los rumores hacen hincapié en que durante el último trimestre del año en curso serán estrenados Shattered Space, la expansión a la historia de Starfield, Avowed, Microsoft Flight Simulator 2024 e Indiana Jones and the Great Circle.

Aunque diversas compañías atraviesan dificultades en sus labores de planeación y gestión, hay otras que siguen explorando nuevas vertientes de negocio para brindar múltiples experiencias al cliente y la segunda mitad de 2024 promete no dejar indiferente a ningún gamer alrededor del planeta.