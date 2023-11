Se confirma spinoff de The Boys ambientado en México

Una de las reglas que se han establecido respecto a las plataformas de streaming, es que cuando estas se establecen en algún país se tienen que lanzar producciones originales de aquel lugar, razón por la cual tenemos series y películas de origen mexicano como hemos visto en Netflix. Esto mismo va para Amazon Prime Video, y es así que se ha confirmado una variante del programa que se puede considerar como insignia de la marca, es decir, The Boys.

Según lo han comentado sitios como Deadline, habrá una versión de estos superhérores pero con la ambientación en México, algo que ayudará a nutrir la plataforma con contenido de la región, el guionista del proyecta será ni más ni menos que Gareth Dunnet-Alcocer, quien escribió para Warner y DC la película de Blue Beetle. Por otro lado, Diego Luna y Gael García Bernal , van a fungir como productores ejecutivos, pero no tendrán algún papel de actuación en la misma.

En estos momentos ya se está llevando a cabo el casting, esto para encontrar a los personajes principales de la obra, los cuales obviamente tienen que ser de origen latino para que encajen con lo que será mostrado en la pantalla del servicio. Por otro lado, se busca a un showrunner para que se ponga a trabajar con el guionista, y obviamente también podría decirse que tienen a un director en mente para darle forma a todas las tomas de video.

No está de más comentar que no es el primer spinoff de esta franquicia que se está lanzando, pues hace poco se lanzó Gen V, en el cual podemos ver a los protagonistas de la saga principal en sus primeros años tras conseguir los poderes sobre humanos que se les dieron. Con esto en mente, la gente estará al pendiente de quienes serán los escogidos para interpretar los papeles principales de esta historia.

Vía: IGN

Nota del editor: Definitivamente no le tengo fe a esta producción, pues las versiones mexicanas de muchas cosas no suelen ser exitosas, lo único que ha generado mucho dinero es Rebelde, pero lo demás no ha terminado de encajar con el gusto de la audiencia.