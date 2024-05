Nuevo tráiler de Star Wars: The Acolyte

Hoy es 4 de mayo, mejor conocido como el Día de Star Wars, o May the 4th. De esta forma, Lucasfilm ha liberado un nuevo tráiler de The Acolyte, la siguiente gran serie para Disney+ que nos llevará a una galaxia muy, muy lejana.

The Acolyte nos dará la oportunidad de explorar una era en este universo que no ha sido visitada en las películas y series, puesto que esta historia se desarrolla durante la época de la High Republic, en donde los Siths son un mito y los Jedi dominan esta galaxia. Sin embargo, esta paz llegará pronto a su fin gracias a la introducción de un par de misteriosos personajes.

En esta ocasión, el tráiler se enfoca principalmente en el renacimiento de los Siths. Aquí podemos ver como los protagonistas de The Acolyte tienen que enfrentarse al asesino de algunos Jedi, y el misterio que rodea al nuevo villano. De esta forma, el proyecto es descrito como un drama de investigación, en donde una gran incógnita rodea a todos los protectores de la paz espacial.

The Acolyte llegará a Disney+ el próximo 4 de junio de 2024. El estreno estará acompañado de dos episodios, y después de esto veremos un nuevo capítulo cada semana. En temas relacionados, aquí puedes ver otro tráiler de esta serie. De igual forma, Star Wars llega a LEGO Fortnite.

Nota del Autor:

The Acolyte es uno de los proyectos más interesantes que Lucasfilms tiene en estos momentos. Después de la mixta recepción de la última temporada de The Mandalorian, regresar a los Jedi, pero ahora con una perspectiva diferente, suena como una muy buena idea, y podría indicar el futuro de esta organización en un futuro.

Vía: Star Wars