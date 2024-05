Tráiler revela a Star Wars en LEGO Fortnite

Fortnite ha gozado de múltiples colaboraciones con Star Wars, ya sea por medio de skins o eventos dentro de battle royale. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que LEGO Fortnite recibirá una actualización especial en solo unos días para celebrar el Día de Star Wars, o May the 4th.

Por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado que LEGO Fortnite, juego que deja de lado el battle royale y nos ofrece una experiencia similar a Minecraft, recibirá una actualización el próximo 3 de mayo, la cual agregará mucho contenido relacionado con Star Wars. Para celebrar esta nueva colaboración, se ha revelado un tráiler cinematográfico que nos muestra un poco de lo que podemos esperar en solo unos días.

En el LEGO Fortnite | Star Wars, podremos ayudar a los rebeldes a construir un nuevo hogar, pelear contra soldados imperiales, y hasta empuñar nuestro propio sable de luz. Junto a esto, estarán disponibles nuevas armas y para construir. Por si fuera poco, también estará disponible el LEGO Pass: Rebel Adventure, el cual nos dará decoraciones de Mos Eisley, así como el atuendo de Chewbacca.

Recuerda, la actualización de Star Wars llegará a LEGO Fortnite el próximo 3 de mayo de 2024. En temas relacionados, Star Wars Jedi: Survivor llega a EA Play. De igual forma, revelan nuevos sets de LEGO Super Mario.

Nota del Autor:

A diferencia del juego principal, LEGO Fortnite no ha gozado de tantas actualizaciones y colaboraciones de alto perfil como el battle royale. Sin embargo, el evento de Star Wars deja en claro que solo es cuestión de tiempo para que más propiedades estén disponibles en este título.

Vía: Star Wars