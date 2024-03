¡Primer tráiler de la serie de The Acolyte!

Las producciones de Star Wars para Disney+ han dado mucho de qué hablar en los últimos años. Si bien algunas de estas han decepcionado a los fans, como Obi-Wan y The Book of Boba Fett, hay otras que han sido aclamadas por el público, como The Mandalorian y Andor. Ahora, muchos esperan con ansias The Acolyte, la cual nos lleva a la época de la High Republic, y el día de hoy se ha liberado el primer tráiler de esta producción.

Por medio de sus redes sociales, Disney y Lucasfilms compartieron el primer tráiler oficial de The Acolyte, el cual nos muestra a personajes completamente nuevos y alejados de la saga Skywalker. Aquí podemos ver cómo los Jedi investigan varios asesinatos, los cuales fueron orquestados por un misterioso Sith.

The Acolyte se desarrolla durante la época de la High Republic, 150 años antes de los eventos de The Phantom Menace, en donde los Jedi se encuentran en su máximo poder, y los Siths se han extinguido, o al menos eso parece. La serie es descrita como un thriller de misterios, la cual nos dará la oportunidad de explorar un periodo que solo se había representado en libros y cómics.

La época de la High Republic es algo en lo que Star Wars se ha enfocado más y más en los últimos años. No solo libros y cómics nos han dado un vistazo a este periodo, sino que Star Wars Jedi: Survivor también tuvo un gran enfoque en este era, y ahora es el turno del live action de mostrarnos a la High Republic en su esplendor.

The Acolyte llegará a Disney+ el próximo 4 de junio. La serie tendrá un estreno de dos episodios, y después veremos uno nuevo cada semana. En temas relacionados, la producción de Rogue Squadron es retomada. De igual forma, el lanzamiento de Star Wars Battlefront Classic Collection fue un desastre.

Nota del Editor:

The Acolyte se ve como una serie bastante interesante. Si bien es cierto que Disney y Lucasfilms han fallado en varios apartados con Star Wars, hay otros en donde han brillado, y todo parece indicar que esta nueva serie podría llegar a ser un éxito, algo que espero con ansias.

Vía: Star Wars