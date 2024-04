Daniel Radcliffe pensó que Alan Rickman lo odiaba

Pese a su controversial autora, Harry Potter es una de las series más importantes de las últimas décadas. Parte de este éxito se debe a los actores que interpretaron a estos personajes en las adaptaciones cinematográficas de los libros. Aunque todo parecía ir de maravilla entre el elenco, Daniel Radcliffe, quien le dio vida a Harry Potter, reveló que Alan Rickman lo odiaba, o al menos eso creía.

En una reineta entrevista en el podcast de Happy Sad Confused, Radcliffe tuvo la oportunidad de recordar a Rickman. En esta ocasión, el anfitrión del show decidió sorprender al actor de Harry Potter con un audio en donde el responsable de Severus Snape habla sobre el respeto que tenía por Radcliffe. Esto fue lo que escuchó:

Radcliffe confesó que esa fue la primera vez que escuchó a Rickman hablar de esa forma sobre él. Inmediatamente, el actor compartió una anécdota de su tiempo filmando La Piedra Filosofal, en donde reveló que creía que Rickman lo odiaba de niño. Esto fue lo que comentó:

“Me sentí muy intimidado por Alan Rickman. ¿Cómo es posible no hacerlo tras escuchar esa voz? Incluso al escuchar esa voz, olvidas su volumen porque resuena en tu cabeza. Me sentí muy intimidado por él durante las primeras tres películas. Estaba aterrorizado con él y pensé: ‘Este tipo me odia’. Pero en algún momento vio que realmente quería hacer esto y trabajar de la actuación”.