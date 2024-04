Puedes jugar Hades 2 antes que nadie y gratis

Hades es uno de los juegos más aclamados de los últimos años, por lo que cuando se anunció que una secuela ya está en desarrollo, muchos nos emocionamos. Al igual que el primer título, Supergiant Games ha confirmado que Hades II tendrá un lanzamiento en acceso anticipado este mismo año, y ahora tú puedes formar parte de las pruebas de esta entrega sin pagar un solo centavo.

Por medio de sus redes sociales, Supergiant Games ha confirmado que una serie de pruebas gratuitas estarán disponibles para el público en general. Aunque por el momento no hay fecha para estas sesiones, los desarrolladores han señalado que ya puedes registrarte en este sitio. Esto fue lo que comentaron al respecto:

We're getting close to launching HADES II in Early Access!🌒 A key step prior to that is our Hades II Technical Test, which we plan to begin shortly.

If you'd like to be considered for participation, you can sign up right now simply by clicking 'Request Access' on the Hades II… pic.twitter.com/BfAqWxjixP

