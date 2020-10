Review – Hades

Han pasado 11 años desde que Supergiant Games nos sorprendió con Bastion. Desde entonces, el estudio independiente se ha encargado de mejorar su fórmula para lograr un balance entre un gameplay adictivo y un estilo narrativo que constantemente tiene algo que decirte sobre su mundo, personajes y cualquier cosa que pase por la mente del narrador en turno. No muchos equipos de desarrollo de ese nivel son capaces de hacer lo mismo. En una industria que exige constante invocación y adaptarse a lo popular, es refrescante apreciar la evolución de Supergiant Games.

Bastion y Transistor, los primeros dos juegos del estudio estadounidense, contaban con una estructura linear similar. Sin embargo, con Pyre las cosas cambiaron un poco. En lugar del combate estilo dungeon crawler con vista isométrica al que nos estabamos acostumbrando, Supergiant Games decidió experimentar un poco con un sistema RPG y una historia que incitaba múltiples sesiones, pero el gameplay en esta ocasión se oponía a esta idea, algo que parece fue el primer problema solucionado al momento de desarrollar su cuarto título.

En 2018, durante la premiación de The Game Awards, Supergiant Games nos sorprendió con una gran revelación. En ese mismo momento el público podía acceder a la recién formada Epic Games Store y probar de primera mano el siguiente gran trabajo del estudio. De esta forma, Hades entró en early access. Ahora, casi dos años después, este título por fin ha logrado la esperada versión 1.0 y los usuarios de PC y Nintendo Switch pueden disfrutar de Hades, un roguelike dungeon crawler con vista isométrica que se perfila como la magnum opus del estudio.

Sin embargo ¿acaso es tan bueno como todo el mundo dice? ¿Esta entrega logra cumplir en donde Pyre falló? ¿La fórmula del estudio mejora o retrocede? Descubre la respuesta a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Una historia familiar

La historia comienza, al igual que en otros juegos de Supergiant Games, con una gran pregunta. Mientras que en Bastion descubrir qué sucedió con una antigua civilización y en Transistor la ausencia de la voz de la protagonsita son los factores que nos motivan a seguir avanzado, en Hades la interrogante no es tan clara al principio.

El Príncipe Zagreus es el hijo de Hades, el antiguo Dios griego encargado del inframundo, desea escapar de las tierras de su padre y encontrar el Monte Olimpo. En su camino será asistido por otras entidades divinas de la época y algunos personajes mitológicos, como Zeus y Aquiles, cada uno proporciona diferentes grados de apoyo, debido a que consideran la misión de Zagreus como algo noble. Pero, ¿cuál es su objetivo?

Conforme nos adentramos a las diferentes zonas del inframundo, descubrimos que Zagreus busca a una persona en particular: a su madre. Hades, más que ser una historia en donde el objetivo principal es enfrentarse a una facción de villanos o a una entidad malévola, el conflicto es más personal. Aunque podría llegar a ser fácil identificar a algunos personajes como villanos, poco a poco descubres que todos los seres presentes en esta interpretación de la mitología griega cuentan con sus propias motivaciones y en raro ocasión llegan a caer en un cliché.

El enfoque de Supergiant Games en esta historia es la familia. La casa de Hades fácilmente puede ser la representación del hogar de más de una persona. Un familiar ausente. Un conflicto entre padre e hijo. Una hermana que trata de evitar que su vida se desmorone ante las constantes peleas. Familiares que desean que tengas una mejor vida, pero por alguna limitante son incapaces de apoyarte de forma directa. Esta es la verdadera fortaleza de este apartado.

Más que presentarte con una odisea, Hades utiliza a estos Dioses para relatar una historia en donde todos podemos identificarnos y simpatizar con algún personaje de manera sencilla.

Ahora, al momento de contar su historia, Hades logra acertar en donde Pyre falla. Con esto me refiero a que, al ser un roguelike en donde constantemente mueres e interactuas con los mismos personajes una y otra vez, la distribución de información al jugador es más orgánica, se complementa con el estilo de juego, y rápidamente se convierte en otro elemento que te incita a volver a pasar por los mismos niveles constantemente.

Aunque existen momentos específicos en donde el juego decide presentarte ciertos puntos cruciales de la historia en un orden, la mayor parte del tiempo será tu progresión en el juego lo que dicte el nivel y el tipo de información que se te sea otorgada. Por ejemplo, salir del inframundo te proporcionará con más información sobre la relación entre Zagreus y Hades, así como los misterios alrededor de su nacimiento. Sin embargo, si tu intento de escape falla a los cinco minutos, entonces solo recibirás un par de comentarios sobre la falta de perseverancia de Zagreus.

De igual forma, hay una serie de historias que se desarrollan a la par, como la relación entre Eurídice y Orfeo, en donde básicamente Zagreus juega el papel del intermediario e intenta arreglar la relación entre estos dos personajes. Por otro lado, al crear pactos con los diferentes Dioses del Olímpico podrás ver como estos interactúan entre ellos y con Hades, reforzando esta idea de que todos forman parte de una disfuncional familia.

Tal vez a muchas personas no les agrade esta forma de contar una historia, ya que algunos prefieren terminar el juego y pasar a la siguiente aventura, y tener que volver a pasar una y otra vez Hades solo para conocer mejor a Zagreus y compañía puede ser molesto. Sin embargo, el desarrollo de la historia va de la mano con el gameplay y se logra completar de forma magnífica, algo que no muchos estudios, especialmente uno indie, pueden lograr.

Superando sus propios estándares

Si hay algo en que todos podemos estar de acuerdo, es que el estilo artístico de Supergiant Games es espectacular. Por 11 años el estudio ha trabajado un aspecto gráfico que se logra sentir como algo que ya hemos visto en el pasado, pero con una atención al detalle como solo este estudio es capaz de lograr.

Bastion contaba con una paleta de colores llena de cafés y naranjas, algo que puede evocar a las películas del viejo oeste. Por otro lado, Transistor se siente como su propio mundo cyberpunk, en donde el neón y el verde toman el papel principal y nos muestran una ciudad similar a la de Rapture, pero en la superficie. Sin embargo, es en Hades en donde el estudio ha alcanzado un nuevo estándar. No solo logran crear su propia visión de personajes y locaciones clásicas de la mitología griega, sino que les han impregnado a estos escenarios y Dioses una serie de características visuales que se sienten familiares, pero al mismo tiempo nuevas.

Cada una de las áreas que visitas en el inframundo, pasando por el Tártaro, hasta los Campos Elíseos, cuenta con una serie de elementos visuales distintos que contrastan fuertemente con la sección previa. En un momento estás batallando rodeado de lava y cabezas de medusas, y en el otro te encuentras en una prisión intentando encontrar un objeto preciado.

No solo la estructura de estos niveles cambia entre diversas regiones, sino que el soundtrack se va adaptando el tipo de reto que tengas frente a ti. Mientras que en las primeras dos zonas puedes esperar algo más tradicional en el aspecto sonoro, tan tradicional como un juego con una fuerte inspiración en la cultura griega puede ser, es en las batallas contra jefes y en los Campos Elíseos donde el rock pesado toma el escenario principal y te incita a perseverar en la búsqueda de la verdad.

Darren Korb, quien ha musicalizado todos los juegos de Supergiant Games, está de regreso y, aunque claramente se puede notar su estilo característico, son las piezas en donde se experimenta con sonidos similares a los de un Buzuki o Balalaica las que más sobresalen y hacen de los cuartos de relajación y el área principal un espacio en donde simplemente te puedes detener y apreciar el gran trabajo logrado en este departamento.

Junto a la música, esta es la primera ocasión en donde Supergiant Games tiene que manejar a un gran elenco de actores. Además del ya clásico narrador, que parece sacado de una película de Wes Anderson, Zagreus, Hades y un gran catálogo de Dioses cuentan con buenas actuaciones de voz para todos sus diálogos. Aunque la dirección puede ser cuestionables en algunos casos, algo que sucede cuando actores estadounidenses tratan de usar un acento británico, cada papel nos ofrece una nueva interpretación de estos personajes mitológicos.

Una vez más Supergiant Games ha logrado elevar su propio estándar en el aspecto visual y sonoro. Aunque se podría llegar a decir que no rompen terreno nuevo, cuando el campo está lleno de riquezas, solo es necesario trabajar en sus puntos fuertes.

Un Sísifo feliz

Sísifo es el nombre de un personaje de la mitología griega que tal vez reconozcas por protagonizar un ensayo filosófico de Albert Camus. Tanto en los escritos antiguos como modernos se pinta a Sísifo como un hombre condenado a llevar una piedra gigante a la cima de una colina, solo para que este objeto vuelva a su lugar de origen al final del día. De cierta forma, los juegos roguelike son una versión interactiva del mito de Sísifo, algo que cobra un gran sentido en esta ocasión cuando consideras que Zagreus se topa a este ser en su intento por escapar del inframundo.

Hades es adicción pura. No hay mejor forma de describir el gameplay de este juego. Mientras que en Bastion, Transistor y Pyre no hay una sólida razón para regresar inmediatamente a jugar, con su nuevo trabajo Supergiant Games ha creado un título tan bien construido que te incita a volver, no importa cuántas veces has salido del inframundo y derrotado al jefe final.

Al ser un roguelike, prepárate para morir una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez antes de ver el final. Atravesarás diferentes cuartos, cada uno con una estructura diferente y con enemigos que te harán caer en múltiples ocasiones. Olvídate de crear un mapa, ya que cada nueva partida modificará el orden, estructura y las recompensas que puedes obtener de las habitaciones. De esta forma podrás pasar horas y horas encontrando nuevo material sin importar cuántas veces los enemigos logren derrotarte.

La progresión está dividida en dos. Por un lado cuentas con habilidades que permanentemente mejoran tu vida, el poder de tus armas y, después de un arduo trabajo, podrás obtener pociones que te reviven al instante y evitan una muerte prematura. Por otro lado, al adentrarte al laberinto del inframundo te encontrarás con boons, corazones y mejoras que te proporcionarán una ayuda momentánea y pueden cambiar radicalmente tu estilo de juego entre partidas.

Al igual que otros roguelike, tu objetivo será atravesar una serie de cuartos generados al azar. Lo interesante en Hades, es que puedes decidir cuál será tu recompensa al derrotar a todos los enemigos de cierta habitación. De esta forma, en una partida puedes optar por solamente mejorar tus habilidades para completar el juego, y dejar de lado cualquier moneda que te podría ayudar a permanentemente subir el nivel algún poder. El caso contrario y un punto medio entre estas dos ideas son opciones válidas.

Los boons son fervores de los Dioses del Olimpo, los cuales han decidido brindarte un tipo de apoyo momentáneo. Estas mejoras pueden agregar una habilidad especial a tu arma, darte mayor movilidad, causar algún tipo de daño residual a los enemigos o, en algunas ocasiones, proporcionarte un poder divino que se activa a tu voluntad dependiendo del daño que des y recibas.

Otro de los factores que necesitas considerar son tus armas. Aunque al principio solo tendrás a tu disposición una espada, eventualmente desbloquearás una lanza, un escudo, unos guantes, un arco y hasta una pistola. Conforme sigas jugando, se te dará acceso a una opción en donde es posible cambiar la fuerza y habilidad especial de cada instrumento. Cada una expande de gran manera las posibles combinaciones que puedes crear en una partida y te incitan a experimentar hasta que logras encontrar el armamento adecuado para tu estilo de juego.

Es importante mencionar que esto podría no ser del agrado de más de una persona. Entiendo que perder horas de progreso solo por un error puede ser frustrante. De igual forma, el cambio radical en el estilo de combate que logra ocurrir de manera constante es algo que podría llegar a ser un inconveniente para más de una persona. Sin embargo, no solo Zagreus se vuelve más fuerza con cada nueva partida, sino que tú, como jugador, logras entender y dominar al juego.

Sin darte cuenta entrarás a un cuarto lleno de enemigos, cientos de trampas mortales, y lograrás salir sin un solo rasguño, debido a que el control se llega a convertir en una extensión de tu cuerpo. Hacer un dash en el momento adecuado y realizar un ataque para empujar a tus enemigos hacia un pilar y causarles un daño severo se volverá una parte de ti.

Hades nos proporciona con una gran lista de cosas en qué pensar durante cada partida. ¿Qué camino tomar? y ¿cuándo tomar un descaso del caos del inframundo? se vuelven preguntas que te harás de manera constante. Sin embargo, en ningún momento esta cantidad de información y posibilidades se vuelven algo pesado. Tener una idea clara de qué quieres lograr en una partida te ayudará a explorar constantemente y mantenerte activo sin sentir algún tipo de presión.

Una vez que logres derrotar al jefe final por primera vez, tendrás acceso a una lista que te proporcionará con una serie de restricciones que crean situación de alto riego y altas recompensas. De igual forma, vencer al último gran obstaculo en solo una ocasión no es suficiente. Debido a que el juego se puede terminar en menos de una hora, Hades te incita a jugar otra vez, no solo para descubrir más elementos de la historia, sino para que logres desbloquear todas las habilidades y extras que te ofrece la casa de Hades.

Una vez que mueras, regresarás a la casa de Hades, la zona principal del juego. Aquí puedes interactuar con otros personajes y platicar sobre la relación de familiar de Zagreus, algún enfrentamiento memorable de la partida que acabas de perder o simplemente conocer un poco más sobre el día a día en el inframundo. De igual forma, al proporcionarle un pequeño regalo a cada personaje se te otorgará un ítem especial relacionado con dicha entidad, el cual puede darte más puntos de vida o proporcionar una forma de evadir a la muerte en dado caso de que los enemigos sean mucho para ti.

Hades es un juego en constantemente movimiento. Aunque algunos pueden sentir que la perdida de ciertos aspectos de tu progresión cada partida hacen inválido el recorrer el inframundo más de una vez, constantemente recibes objetos preciados que puedes intercambiar para completar una lista de mejoras y habilidades que llega a sentirse interminable.

La bajada de la colina

Sin embargo, la fortaleza de Hades también puede llegar a considerarse su talón de Aquiles. Un roguelike corto que te incita a pasar el juego una y otra vez puede ser muy bueno para todos aquellos que disfrutan de sesiones cortas de juego, pero en consecuencia es más fácil notar las limitantes que se presentan.

Al ser un juego que se puede terminar en una hora, después de tu décima aventura en el laberinto, dejarás de presenciar nuevos enemigos y jefes. El alto nivel de reto que caracteriza las primeras horas de juego se desvanece poco a poco. Para tu vigésimo intento de escapar, el juego ya no tiene nada nuevo que presentar. Sin embargo, este problema se puede resolver fácilmente con un par de actualizaciones y contenido adicional, el cual, a pesar de que no tenemos información oficial al momento, es posible que suceda en un futuro.

En cuanto al aspecto técnico, Hades logra correr de manera fenomenal en Nintendo Switch. Sin embargo, el frame rate llega a caer en varias ocasiones debido al alto nivel de enemigos y explosiones en pantalla. Afortunadamente esto solo sucede en una fracción de segundo y nunca llega a ser un inconveniente que arruine tu partida.

¿GOTY 2020?

En El mito de Sísifo, Camus menciona que uno debe de “imaginarse a un Sísifo feliz”, el cual está contento con la repetición de su tarea. De cierta forma, el jugador llega a convertirse en un Sísifo feliz en su viaje por Hades. En esta ocasión nuestra piedra gigante es un juego lleno de características adictivas que te incita a subir a la colina días tras días para conocer más sobre los personajes y experimentar con el sistema de combate.

Sin embargo, al igual que el personaje mitológico, cuando acaba la jornada y tenemos que regresar a la base de la colina, uno llega a notar los pequeños errores que se presentan en el viaje. La falta de variedad puede ser un problema para algunos, y espero que esto sea resulto si es posible.

Al final del día, Hades es fenomenal. Supergiant Games ha vuelto a demostrar que son capaces de entregar un juego impecable en presentación con un adictivo gameplay y una historia impresionante, elementos te harán volver una y otra vez. En un año repleto de grandes juegos, que un título indie de este calibre logre resaltar ya es una celebración, y no dudo que muchas personas lleguen a considerar a Hades su juego del año.