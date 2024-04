JK Rowling habla en contra de Daniel Radcliffe y Emma Watson

Desde hace ya algunos años atrás la creadora de Harry Potter, JK Rowling, se ha ganado una fama negativa por hablar de manera negativa en contra de las comunidades transexuales debido a un pensamiento que mantiene firme a día de hoy, asunto que a pesar de enfriarse poco a poco siempre se enciende de nuevo. Y ahora, la autora de estos libros para adolescentes ha sacado a la luz nuevos comentarios que incluso implican a dos actores de las películas de la saga, hablamos de Daniel Radcliffe y Emma Watson.

Hace nada de tiempo se lanzó una publicación de una revisión independiente de los servicios de identidad de género para niños y jóvenes entregados por el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña. La revisión fue encargada por el NHS y llevada a cabo por la Dr. Hilary Cass, una pediatra a la que se le pidió que hiciera recomendaciones para mejorar esos servicios. Rowling dio una serie de tuits donde conformó que estaba enfadada y hablo de algunos cómplices, no sólo los médicos, sino que también hay celebridades implicadas.

Over the last four years, Hilary Cass has conducted the most robust review of the medical evidence for transitioning children that's ever been conducted. Mere hours after it was released to the press and public, committed ideologues are doubling down. 1/6 https://t.co/J4fA4JYgkC

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 10, 2024