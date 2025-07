Si bien el Nintendo Switch 2 ha conquistado al público en general, quienes adoran este hardware. Sin embargo, no todos están contentos con las posibilidades de la consola. De esta forma, un nuevo reporte ha señalado que múltiples desarrolladores third party están en contra de la forma en la que esta consta está construida, al grado de que no quieren crear accesorios para ella.

De acuerdo con The Verge, múltiples desarrolladores third party han dejado en claro que no tienen pensado crear docks para el Switch 2 después de que se diera a conocer que la consola cuenta con un nuevo esquema de cifrado y un chip de dedicado, lo que elimina la compatibilidad con bases y accesorios de terceros. El sistema utiliza un código de comunicación propio que solo Nintendo puede descifrar, a diferencia del estándar USB-C habitual.

Esto afecta a los docks portátiles y dispositivos como las gafas de video Xreal One, que ya no funcionan correctamente con la consola. En consecuencia, Jsaux, uno de los fabricantes afectados, ha suspendido sus planes de hacer un dock compatible. Hasta el momento, el único dock de terceros que funciona es el Antank S3 Max, también conocido como SiWiQU TV Dock Station, pero nada garantiza de una actualización futura prohibida su compatibilidad.

Queda claro que Nintendo no tiene la intención de que su nuevo hardware sea muy accesible para otros desarrolladores, algo que podía afectar a los usuarios. Durante la generación del Switch, múltiples compañías crearon docks de todo tipo, permitiendo diferentes experiencias, pero parece que este no será el caso para el Switch 2, algo que decepcionará a más de una persona. En temas relacionados, un dock quiere convertir el Switch 2 en un GameCube. De igual forma, Nintendo defiende el precio de la nueva consola.

Nota del Autor:

El soporte de hardware third party es importante para muchos jugadores. Parte de lo que hizo especial al Switch para algunos, fue el hecho de que había un sin fin de controles, docks y otros accesorios que no eran tan caros como los oficiales y, si bien su calidad no era la mejor, funcionaban bien.

Vía: The Verge