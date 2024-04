John Cena aparecería en la película de Zelda

La película live action de The Legend of Zelda es una de las producciones más esperadas del momento. Si bien aún hay mucho que no sabemos sobre esta cinta, un nuevo rumor parece indicar que John Cena, el famoso luchador y estrella de Hollywood, estaría involucrado en esta adaptación, y los fans piensan que interpretará a Ganondorf.

Recientemente, Cena compartió una foto muy peculiar en su cuenta oficial de Instagram, puesto que se trata de una imagen de Link en su versión de 8-bits, justo que se nos presenta en el original The Legend of Zelda de NES. Ante la falta de algún comentario o información adicional, muchos han señalado que esta es una señal que el actor tendrá un papel en la adaptación live action a cargo de Sony.

En redes sociales, muchos han señalado que John Cena podría interpretar a personajes como Groose de Skyward Sword, o Darunia de Ocarina of Time. Sin embargo, la teoría más popular señala que el actor estaría a cargo de darle vida a Ganondorf en su forma humana, algo que, si bien muchos nunca llegaron a considerar, está ganando sus corazones.

Por el momento no hay información oficial por parte de John Cena, Nintendo o Sony respecto a los actores involucrados en esta cinta, y considerando que el actor no ha eliminado su publicación, existe la posibilidad de que sí veamos al luchador, de alguna u otra forma, en la película live action de The Legend of Zelda. En temas relacionados, ¿Nintendo está listo para hablar sobre la película? De igual forma, director de la cinta comparte más detalles.

Nota del Editor:

Sería muy extraño ver a John Cena como Ganondorf, pero lo veo más como alguien como Groose o Darunia. Él tiene una personalidad mucho más carismática, la cual está alejada del villano de Zelda. Solo nos queda esperar a que más información esté disponible.

Vía: John Cena