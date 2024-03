Una de las producciones más esperadas de los próximos años es la película live action de The Legend of Zelda. Esta cinta está siendo producida por Nintendo y Sony. Lamentablemente, por el momento no tenemos más información sobre este proyecto. De esta forma, llama mucho la atención una entrevista con su director, quien ha revelado qué es lo que espera lograr con este largometraje.

En una reciente entrevista con Total Film, Wes Ball, el director de la película live action de The Legend of Zelda, fue cuestionado sobre los detalles relacionados con esta cinta. Aquí reveló que su intención es crear algo divertido y mágico para los fans de la serie. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Tengo una idea alucinante. Llevo mucho tiempo pensando en lo genial que sería una película de Zelda… Quiero cumplir los mayores deseos de la gente. Sé que esta franquicia es importante para la gente y quiero que sea una película de verdad. Una película real que pueda dar a la gente un sentimiento de escapismo. Una en la que quieras vivir en su mundo. Eso es lo que quiero intentar crear: tiene que parecer algo real. Algo serio y genial, pero a la vez divertido y extravagante”.

Lamentablemente, por el momento no hay más información sobre la película de The Legend of Zelda. No sabemos cuándo llegará a los cines, quiénes serán los actores encargados de darle vida a Link y al resto del elenco, ni si esta será una adaptación de un juego. Sin embargo, las declaraciones de Ball parecen indicar que Sony y Nintendo optarán por enfocarse en crear una aventura original, pero que logre ofrecernos algunos de los elementos característicos de la serie.

Solo nos queda esperar para ver cuál será la dirección que se tome con la película live action de The Legend of Zelda. En temas relacionados, aquí puedes escuchar el nuevo concierto sinfónico de la serie. De igual forma, Shigeru Miyamoto revela cuál es el peor juego de Zelda.

Nota del Editor:

Más que adaptar una historia en específico, la película de The Legend of Zelda tiene que entregarnos una experiencia que le rinda honor a la franquicia. No simples referencias, sino que tiene que capturar la esencia que todos amamos de estos juegos, un trabajo que suena más complicado de lo que parece.

Vía: GamesRadar+