Shigeru Miyamoto revela cuál juego de Zelda es malo

Aunque todos tienen un juego favorito de The Legend of Zelda, casi no se habla sobre los malos juegos en la serie. Para la sorpresa de los fans, Shigeru Miyamoto, creador y productor de esta propiedad, ha revelado cuál es el título que considera malo, y si has disfrutado de todas las entregas, es probable que su respuesta no te sorprenda.

En una reciente plática en el podcast de Kit y Krysta, ex-empleados de Nintendo, Stephen Totilo, periodista de videojuegos, habló de sus anécdotas con la Gran N. Fue aquí en donde mencionó que en una entrevista con Miyamoto, el legendario desarrollo de videojuegos le reveló que el único juego de The Legend of Zelda que considera malo es Zelda II: The Adventure of Link en su versión de Famicom Disk System.

Recordemos que el Famicom Disk System fue un aditamento para el Famicom, el cual permitió utilizar floppy disk, con el cual los juegos contaban un mejor audio y no eran tan caros de producir, aunque esto tenía aspectos negativos. Principalmente, los juegos en este formato contaban con tiempos de carga bastante largos, algo que Miyamoto mencionó como la principal razón por la cual considera a Zelda II: The Adventure of Link una entrega mala.

A diferencia del público en general, quienes han señalado el combate en sidescroller y la alta dificultad como los puntos negativos de Zelda II: The Adventure of Link, Miyamoto está más decepcionado con los aspectos técnicos, algo que principalmente afectó a Japón. En occidente, la versión de esta secuela que nos llegó fue la del NES, la cual no contaba con los problemas de tiempos de carga. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo concierto de The Legend of Zelda. De igual forma, copia rara del primer The Legend of Zelda se vende por mucho dinero.

Nota del Editor:

Zelda II: The Adventure of Link no es un mal juego. Es diferente, pero eso no lo hace peor que otros títulos. Incluso llegaría a decir que me divertí más jugando esta entrega en comparación con el primero. El sidescroll y la exploración de pueblos tiene su propio encanto, el cual otros juegos en la serie eventualmente mejoraron.

Vía: Kit y Krysta