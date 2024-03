Diablo IV y más juegos llegan a Xbox Game Pass

Con marzo a solo unos días de llegar a su fin, Xbox ha compartido la lista de títulos que llegarán a Game Pass a partir del día de hoy. En esta ocasión encontramos una selección conformada por títulos como The Quarry, Evil West y Diablo IV, uno de los títulos más esperados por los fans de este servicio.

Así es, con la compra de Activision Blizzard finalizada, los fans se han preguntado cuándo es que los títulos de estas compañías estarán disponibles en Xbox Game Pass. Si bien aún no tenemos información relacionada con Call of Duty, sabemos que el próximo 28 de marzo por fin llegará Diablo IV a este servicio. Conoce la lista completa a continuación:

Lightyear Frontier (Previo) (Nube, PC y Xbox Series X|S) – Ya disponible

MLB The Show 24 (Nube y Consola) – Ya disponible

The Quarry (Nube y Consola) – 20 de marzo

Evil West (Nube, Consola y PC) – 21 de marzo

Terra Invicta (Previo) (PC) – 26 de marzo

Diablo IV (Consola y PC) – 28 de marzo

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (Nube, Consola y PC) – 28 de marzo

Open Roads (Nube, Consola y PC) – 28 de marzo

Ark: Survival Ascended (Nube, PC, Xbox Series X|S) – 1 de abril

F1 23 (Nube) EA Play – 2 de abril

Superhot: Mind Control Delete (Nube, Consola y PC) – 2 de abril

Esta es una gran lista. No solo Diablo IV se posiciona como la gran inclusión al servicio, sino que Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged y Superhot: Mind Control Delete también son fantásticos juegos que todos los usuarios deben de probar. Recordemos que solo los usuarios con Xbox Game Pass Ultimate podrán disfrutar del título de Blizzard.

La selección en esta ocasión deja en claro los beneficios que tiene Xbox Game Pass, y conforme pase el tiempo, más y más juegos de calidad se sumaron a este servicio. Solo nos queda esperar por información relacionada con la llegada de Call of Duty. En temas relacionados, creadores de Ori lanzan fuerte crítica contra Game Pass. De igual forma, juego de Bob Esponja llega inesperadamente a esta plataforma.

Nota del Editor:

Diablo IV fue uno de los juegos que no pude jugar el año pasado, y no puedo esperar para darle una oportunidad a este título por medio de Game Pass. De igual forma, Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged es algo que me evadió, y seguramente le daré una oportunidad en el momento en el que esté disponible.

Vía: Xbox