Juego de Bob Esponja llega por sorpresa a Game Pass

La plataforma de Game Pass se ha convertido en el lugar idóneo para que algunos juegos se hagan su espacio para ser probados por nuevos públicos, y eso lo hemos visto con producciones independientes o hasta de grandes estudios que tal vez no tuvieron el acogimiento más notable. Con eso en mente, THQ Nordic, quien ha publicado los títulos de Bob Esponja más nuevos, le ha dado una sorpresa a los usuarios que cuenten con una membresía activa.

Según lo confirmado, en estos momentos los jugadores ya pueden bajar ni más ni menos que SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, versión remasterizada del original que llegó hace algunos años en la generación de Xbox, PS2 y Nintendo Gamecube. Solo que con mejoras más allá de las gráficas, incluyendo ciertos niveles de Bonus y hasta easter eggs de capítulos lanzados de la serie que aún no habían llegado para esa época.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated is available on Game Pass

March 12, 2024