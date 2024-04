Recrean Rayman 3 utilizando el Unreal Engine 5

La saga de Rayman es muy querida por gran parte de los jugadores del mundo, pero a pesar de esto, Ubisoft no ha tenido el mayor interés por mantener la marca en forma de juegos, pues casi no hemos visto al personaje a lo largo de los años, y eso e ha reflejado en pocas apariciones como en Mario + Rabbids: Sparks of Hope, donde no interactuó con Mario por alguna razón. Después de eso, no hay una confirmación de que vamos a verlo de regreso en los próximos meses.

Esta falta de interés ha hecho que los propios jugadores se pongan manos a la obra, y uno de ellos trató de recrear el juego que más le ha gustado, Rayman 3, y eso lo hizo con la ayuda del conocido Unreal Engine 5, mismo que por ahora se ha probado en pocos videojuegos de gran calibre pero que se expande en algunos proyectos. En un video compartido hemos visto el resultado y luce de los mejor, lo que ha hecho a los fanáticos pronunciarse con los franceses pidiendo que re-lanzen este juego en específico.

Aquí lo puedes ver:

Un fan de Rayman recrea Rayman 3 en Unreal Engine 5… y a mi se me ha metido algo en el ojo 😭🫶

Gracias, @MarkedAsUnreal 🫶 pic.twitter.com/okxAe9ld90 — Instant Gaming (@InstantGamingES) April 11, 2024

Acá una descripción del juego original: