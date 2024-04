Jugador descubre secreto de Metroid Prime y Zelda: Wind Waker

En estos tiempos el mercado de juegos retro se ha hecho muy famoso en el mundo, dado que muchos lanzamientos se han visto caros debido al tema del envejecimiento, y es que ciertos títulos ya no son tan permisivos por la razón de la poca distribución que tuvieron en su momento. Eso nos lleva a una historia interesante en los foros de Reddit, pues un usuario compartió algo que tal vez muchos desconozcan, incluso si vivieron la época de auge de Gamecube, PS2 y también Xbox.

Para quien no lo tenga en el radar, en el año 2005 se empezaron a lanzar juegos dobles de la consola cúbica de Nintendo, los cuales no eran nada sencillos de conseguir, al menos en sitios como latinoamérica, y precisamente la persona del foro ha compartido que logró obtener una de estas cajas completa. En la foto se aprecia que son Metroid Prime y The Legend of Zelda: The Wind Waker, dos clásicos que a día de hoy son queridos por las masas.

Aquí lo puedes ver:

Como se puede ver, la caja tiene el mismo diseño al igual que otros juegos con dos discos, como las de Resident Evil Zero, 1 y 4, así como JRPG’s largos de la talla de Tales of Symphonia. A eso se suma un manual de cuidados generales de Gamecube que venían en todo los títulos. Por su parte,también están los manuales de cada título, mismos que en el coleccionismo de actualidad son bastante caros, en algunas ocasiones más que los propios discos.

Acá la descripción de la consola:

El GameCube es una consola de videojuegos desarrollada y fabricada por Nintendo. Fue lanzada al mercado en noviembre de 2001 en Japón y en los meses siguientes en América del Norte, Europa y otras regiones. El GameCube fue la sucesora de la consola Nintendo 64 y compitió principalmente con la PlayStation 2 de Sony y la Xbox de Microsoft en la sexta generación de consolas de videojuegos. Hardware: El GameCube presentaba un diseño compacto y una forma cúbica distintiva, de ahí su nombre. Tenía una CPU basada en PowerPC, una GPU personalizada de ATI, y 40 MB de memoria. El soporte de medios se realizaba mediante discos ópticos miniDVD de 8 cm, lo que diferenciaba al GameCube de sus competidores que usaban discos DVD más grandes. Controladores: El GameCube introdujo el controlador “GameCube Controller”, que se caracterizaba por su diseño ergonómico y su disposición de botones. También fue compatible con controladores más tradicionales y accesorios como el controlador WaveBird, que ofrecía conectividad inalámbrica. Juegos y Software: El GameCube contaba con una sólida biblioteca de juegos exclusivos, incluyendo títulos icónicos como “Super Smash Bros. Melee”, “The Legend of Zelda: The Wind Waker”, “Metroid Prime” y “Resident Evil 4”. Además de los juegos, el GameCube también podía reproducir DVD con un accesorio adicional, aunque esta función no estaba disponible en todas las regiones. Conectividad: El GameCube ofrecía opciones de conectividad con la Game Boy Advance a través del cable GameCube-Game Boy Advance, lo que permitía la interacción entre ciertos juegos de GameCube y Game Boy Advance.

El usuario menciona que le ha costado casi $1,000 USD, lo cual es comprensible, dado que no fueron comunes estas copias en el mundo.

Vía: Reddit

Nota del autor: Ya tiene una joya entre las manos, por lo que debe cuidarlo con total cautela. Además, creo que es de los pocos juegos duales, además de uno de SEGA que compila Sonic Heroes y Super Monkey Ball.