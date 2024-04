Se anuncia nuevo juego de mesa de Rayman

La empresa Ubisoft se encuentra actualmente en un punto interesante, dado que están reviviendo varias de sus franquicias, el ejemplo más claro es el de Prince of Persia, con dos videojuegos para este mismo año, uno ya salio hace algunos meses y el segundo está en desarrollo para salir en acceso anticipado en mayo. Sin embargo, la saga de Rayman sigue en el olvido a pesar del cameo realizado en Mario + Rabbids: Sparks of Hope, tratamiento que puede estar a punto de cambiar dentro de los siguientes días.

Los diseñadores Maxime Tardif y Flyos se han asociado con los franceses dueños de la IP para crear un juego de mesa basado en el clásico juego de plataformas. Está diseñado para 2 a 5 jugadores y se lanzará en el tercer trimestre de 2024, esto con figuras de personajes icónicos de la franquicia como Globox.

Rayman is getting an official Board Game release coming soon! #Rayman #Ubisoft pic.twitter.com/0Fb5Z5MJJR

— Rayman Together! (@RaymanTogether) April 16, 2024