Ubisoft está retirando The Crew a jugadores que lo compraron

Desde estos últimos años en el medio de los juegos se ha establecido una sola cosa, y es que las licencias de videojuegos digitales son algo fácil de quitar por parte de las grandes empresas, dado que en el momento en que ellas decidan pueden presionar el switch para que ya nadie pueda accesar a sus títulos. Ubisoft lo sabe muy bien, dado que sus comentarios no se han dejado pasar, pues en su momento mencionaron que la gente se debería hacer la idea de que estos productos no son suyos, más se trata de una renta.

En el mes de diciembre de 2023 se anunció que los servidores del juego The Crew estarían cerrando el 1° de abril de 2024, lo cual ya estaba escrito sobre piedra, y ante esto los usuarios entendieron que ya no se podrían probar las funciones en línea, algo con lo que algunos no tuvieron problema. Sin embargo, no era eso a la que se referían, pues su plan era eliminar el juego de la faz de la tierra, y a día de hoy muchos usuarios han perdido tal cual esta entrega del catálogo tal cual, impiendo siquiera entrar al menú de inicio.

El problema no radica tal cual en que el juego haya dejado de funcionar, pues ya hay algunas secuelas que superan a este en muchos aspectos, el asunto realmente es que en cualquier momento que la empresa desee, podrá dejar a los usuarios sin la posibilidad de probar los títulos que hayan comprado en la tienda. De igual manera, no hay una especie de compensación, sobre todo para quienes hayan hecho el canje del juego con dinero, descartando las temporadas en las que la empresa de Francia lo regalo al público.

Esta es la descripción del juego:

“The Crew” es un videojuego de carreras de mundo abierto desarrollado por Ivory Tower y Ubisoft Reflections y publicado por Ubisoft. El juego fue lanzado por primera vez en diciembre de 2014 para PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 y Microsoft Windows. Destaca por su enorme mundo abierto que replica una versión condensada de los Estados Unidos, permitiendo a los jugadores recorrer libremente ciudades, campos, montañas y diversos entornos en un mapa continuo y sin tiempos de carga entre regiones. “The Crew” y sus sucesores son conocidos por combinar elementos de simulación y arcade, ofreciendo una experiencia de juego que es accesible pero con suficiente profundidad para mantener a los jugadores involucrados a largo plazo.

Todo esto hace que siga siga siendo cuestionable el mercado digital. Pero desgraciadamente también está pasando con el físico, pues en algunos juegos (en especial de Ubisoft), todo el contenido ya no viene en el disco, sino que debe descargarse de internet para jugar.

Vía: The Outer Haven

Nota del editor: Esto de lo digital se está haciendo más peligroso conforme pasan los años. Sin embargo, las estadísticas dicen que son los más comprados del mercado, por lo que debemos prepararnos para lo peor.