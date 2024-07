Pese a que Assassin’s Creed: Shadows aún está a un par de meses de distancia, el título ha dado mucho de qué hablar, y es que Yasuke, uno de los dos protagonistas de esta entrega, se ha convertido en el centro de atención, para bien y para mal. De esta forma, Ubisoft ha publicado una carta de disculpa para el público japonés, quienes han expresado una serie de preocupaciones sobre los cambios históricos relacionados con Yasuke.

A diferencia de otros protagonistas en la serie, Yasuke fue una persona real, un retenedor de África que sirvió bajo el mandato de Oda Nobunaga en 1581. Sin embargo, en Assassin’s Creed: Shadow, su posición ha sido elevada a samurái, algo que no ha sido del agrado de muchas personas, quienes han acusado a la compañía francesa de inclusión forzada. De esta forma, Ubisoft se ha visto en la necesidad de compartir una extensa declaración sobre sus intenciones con este personaje. Esto fue lo que comentaron:

