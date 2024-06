Ubisoft muestra nuevo gameplay de Assassin’s Creed Shadows

Un nuevo Ubisoft Forward se ha llevado este lunes, en el cual hemos visto avances interesantes de juegos de la compañía francesa, destacando las apariciones de algunos extintos como Prince of Persia: The Sands of Time y hasta otros sólidos, como Star Wars: Outlaws. Sin embargo, lo que los fans esperaban más en los anuncios era Assassin’s Creed Shadows, nueva entrega que estará enfocada en explorar Japón.

Dentro de un nuevo video con gameplay, nos han dado un adelanto de las misiones que se podrán recorrer, así como un vistazo a los protagonistas del título, los cuales van a tener historias diferentes y el usuario tendrá que pasar por ambas para conocer todos los pormenores de la narrativa.

Aquí lo puedes ver:

Recuerda que Assassin’s Creed Shadows se lanzará el próximo 15 de noviembre para PS5, Xbox Series X|S y PC.

Vía: Ubisoft