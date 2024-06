Resumen: Ubisoft Forward 2024

El día de hoy se lanzó otra edición de Ubisoft Foward, evento en el que la empresa de Francia ha dado a conocer algunos de los juegos que lanzará a finales de este año, a eso se agregan actualizaciones de otros títulos conocidos en forma de compras adicionales y expansiones. Este ha gustado de forma moderada, pues hay elementos que ya se conocían, pero las sorpresas no han pasado desapercibidas por parte de los fanáticos.

Aquí el resumen con lo más llamativo:

Gameplay profundo de Star Wars Outlaws

Lo primero que se nos ha mostrado es un nuevo gameplay de Star Wars Outlaws, título de la franquicia espacial en el que no interpretamos a los clásicos Jedi o alguien elegido por la fuerza y que definirá el destino del universo. Sino que manejaremos a una cazarrecompensas que atravesará por muchas desventuras. Será lanzado el 30 de agosto en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Revelación de DLC para Prince of Persia: The Lost Crown

Confirmaron una actualización para Prince of Persia: The Lost Crown, con el cual llegan algunos detalles de estabilización y también objetos como amuletos y poco más. Sin embargo, llamó más la atención que habrá un DLC llamado Mask of Darkness, el cual será lanzado en septiembre de este año en todas las plataformas.

Prince of Persia: The Sands of Time remake da señales de vida

Revelaron un pequeño teaser en el cual se confirma que el remake de Prince of Persia: The Sands of Time sigue en desarrollo activo. Solo se ha confirmado que llegará en 2026 sin una fecha concreta.

Gran vistazo a Assassin’s Creed Shadows

Para cerrar el evento con una cereza al pastel se ha dado un nuevo vistazo a Assassin’s Creed Shadows, en el cual podemos ver a los protagonistas, Naoe y Yasuke, en acción. Cada uno con sus respectivas habilidades que harán a los jugadores tener que cambiar su estilo de juego de manera constante. El juego se lanza el 15 de noviembre para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Con esto habría terminado la conferencia de Ubisoft. Hubo algunos anuncios más, pero estos fueron sobre actualizaciones menores de juegos existentes.