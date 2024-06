Presentan DLC para Prince of Persia: The Lost Crown

El día de hoy se ha llevado a cabo una nueva entrega de Ubisoft Forward, en el cual la saga de Prince of Persia estuvo presente con The Lost Crown, dado que anunciaron una actualización totalmente gratuita que los usuarios pueden empezar a descargar desde este momento. Sin embargo, esas nos son todas las noticias, dado que también se reveló la existencia de un próximo DLC de pago que extenderá la historia del título vainilla.

Este llevará por nombre The Mask of Darkness y llegará en algún punto de septiembre. Más detalles sobre este se mostrarán a futuro.

Aquí su avance:

Recuerda que Prince of Persia: The Lost Crown está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Vía: Ubisoft