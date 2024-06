Después de años en desarrollo, en donde solo hemos escuchado malas noticias, durante el Ubisoft Forward del día de hoy se ha confirmado que Prince of Persia: The Sands of Time Remake ya tiene una nueva ventana de lanzamiento, y llegará a nuestras manos en algún punto del 2026. Lamentablemente, no se compartió un nuevo tráiler o más información.

Actualmente no hay información sobre este desarrollo, pero considerando quela nueva fecha de lanzamiento será seis años después de su revelación inicial, es muy probable que este proyecto tuvo que reiniciarse en más de una ocasión. Solo esperemos que el 2026 por fin sea el año en el que veamos la llegada oficial de esta esperada entrega.

Vía: Ubisoft Forward