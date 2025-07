Retiran importante entrega de Call of Duty de la tienda de Microsoft

Es bien sabido que ahora la franquicia de Call of Duty le pertenece Microsoft, esto después de haberse cerrado la compra de Activision Blizzad en el año 2023, con eso en mente, los fans están esperando que todo el catálogo de la empresa ya esté disponible en Game Pass o aunque sea en la tienda de compañía en PC. Sin embargo, pasó algo bastante llamativo, ya que en lugar de agregar más a la librería, están haciendo todo lo contrario.

Call of Duty: WW2 fue retirado de la Store pocos días después de haber sido incluido en Game Pass para PC, debido a una grave vulnerabilidad que permitió a atacantes tomar el control remoto de computadoras de los jugadores. Activision confirmó el retiro el 4 de julio, indicando que se investigaban “informes de un problema”, sin detallar la naturaleza del fallo.

Varios usuarios denunciaron haber sido víctimas de hackeos mientras jugaban, con incidentes que incluyeron apagados forzados, ventanas emergentes con mensajes ofensivos y cambios en el fondo de pantalla. En uno de los casos, se mostraba la imagen del abogado Marc E. Mayer, conocido por representar a Activision en demandas contra desarrolladores de trampas. Las denuncias se viralizaron rápidamente, generando advertencias en redes sociales y foros especializados.

De acuerdo con reportes de expertos en ciberseguridad, la vulnerabilidad explotada estaba relacionada con el sistema de emparejamiento peer-to-peer del juego, y afectaba exclusivamente a la versión distribuida mediante Microsoft Store y Game Pass. La versión de Steam no presenta estos problemas, ya que la falla había sido corregida previamente en esa plataforma.

Activision no ha confirmado cuántos usuarios fueron afectados ni cuándo se podría restaurar el acceso a Call of Duty: WW2 . Mientras tanto, los jugadores de Xbox no están en riesgo, ya que la vulnerabilidad parece limitarse a las versiones para PC. Expertos advierten que, aunque el ataque fue usado con fines de troleo, la misma brecha podría haber sido utilizada para desplegar malware o ransomware.

Vía: Kotaku

Nota del autor: Con esto dejan claro que no se quita para forzar a la gente a pagar Game Pass, sino por los hackeos. Entonces, los usuarios deberán esperar un poco para verlo de regreso.