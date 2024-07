Primeras reacciones de Deadpool & Wolverine

Nos encontramos a solo unos días del estreno mundial de Deadpool & Wolverine. Sin embargo, algunas personas ya tuvieron la oportunidad de ver esta cinta antes de tiempo. De esta forma, las primeras reacciones de esta película ya han comenzado a surgir en línea, posicionando a este largometraje como uno de los mejores trabajos de Marvel en los últimos años.

Por medio de redes sociales, algunos afortunados que tuvieron la oportunidad de ver Deadpool & Wolverine antes de tiempo, y no están ligados a un embargo, han compartido sus primeras reacciones de cinta, la cual han catalogado como una película divertida, llena de acción y sorpresas, y una buena despedida a la era de X-Men de Fox. Esto es lo que se ha comentado al respecto:

“#DeadpoolAndWolverine fue perfecta para mí. Sin notas. Increíble viaje y homenaje al universo #marvel/Fox. La espera para ver este equipo valió la pena, y los cameos no fueron en vano. Es una de las mejores películas del #mcu hasta la fecha. Me alegro de haber evitado los spoilers. Aproveché todas las sorpresas. ¡Mi deseo educado es que esta película gane 2 mil millones! ¡Vamos, carajo!”

#DeadpoolAndWolverine was perfect for me. No notes. Incredible journey & tribute to the #marvel / Fox universe. This team-up was worth the wait & the cameos weren’t wasted. It’s one of the best #mcu movies to date. I’m glad I avoided spoilers. I popped for all of the surprises.… pic.twitter.com/ce7LvPy9rt

#DeadpoolAndWolverine is deliciously self- deprecating, ruthlessly violent, absolutely hilarious buddy roadtrip action comedy with a sick soundtrack. Expectedly goes overboard with its cameos. This is the MCU multiverse film we’ve been waiting for. pic.twitter.com/SsOKRlWec2

Deadpool & Wolverine is an insane, bombastic Marvel wet dream.

Plenty of surprises but with epic action, excessive violence, and relentless humor (most of which landed for me).

Hugh Jackman and Ryan Reynolds overdelivered. It’s a lot to process. I had a blast. pic.twitter.com/hcxDdW8CNc

