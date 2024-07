Kamiya le pide a Capcom el regreso de dos sagas olvidadas

Es bien sabido que en el mundo de los videojuegos si una franquicia no vende se resume a que pasa mucho tiempo en el olvido, eso se ha dado a conocer sobre todo con Capcom y sus marcas, pues hay varias de ellos que han estado ausentes como Mega Man, Dinocrisis, Strider, Captain Commando, entre otras que no han tenido juegos nuevos. Y con este tema que se ha alzado entre las masas, el propio Hideo Kamiya ha mencionado cuales les gustaría tener de regreso en la actualidad.

De forma reciente se ha lanzado un video documental en el que el creador de Bayonetta se reunió con Ikumi Nakamura para hablar de su paso por la industria, destacando muchos juegos que han producido o dirigido como The Wonderful 101, Devil May Cry y más que alcanzaron su fama. Dentro de la plática dos nombres muy queridos salieron a la luz, Okami y Viewtiful Joe, con los cuales no puede trabajar de alguna manera, dado que ambas son propiedades de Capcom, las cuales llevan sepultadas por años.

Hideki Kamiya es un reconocido diseñador y director de videojuegos japonés, mejor conocido por su trabajo con Capcom y PlatinumGames. Ha desempeñado un papel fundamental en la creación de varios videojuegos muy influyentes y aclamados por la crítica. Kamiya comenzó su carrera en Capcom, donde trabajó en títulos como Resident Evil 2 (1998), ejerciendo de director. Luego dirigió Devil May Cry (2001), un juego que dio forma significativa al género de acción con su elegante combate y su compleja mecánica. En 2006, cofundó PlatinumGames, donde continuó innovando en la industria del juego. Dirigió Bayonetta (2009), un juego celebrado por su combate rápido y fluido y su acción desmesurada. Sus otros trabajos notables incluyen Viewtiful Joe (2003) y Ōkami (2006), los cuales mostraron su distintiva visión creativa y sus habilidades para contar historias. Es conocido por su enfoque único en el diseño de juegos, que a menudo enfatiza la mecánica del juego, la experiencia del jugador y los mundos imaginativos. Sus contribuciones han tenido un impacto duradero en la industria, inspirando tanto a jugadores como a desarrolladores de todo el mundo.

Por ahora no se sabe mucho en relación al regreso de ambas franquicias. Lo que hemos visto en relación a Okami es una máscara para Path of The Goddess.

Nota del autor: Definitivamente estaría increíble tenerlos de regreso, al menos remasters de Viewtiful Joe para los tiempos que corren, y es que de Okami ya existen nuevas versiones.