¿Quiénes son WLF en The Last of Us?

La segunda temporada de The Last of Us nos presenta a Abby, quien en la historia de Ellie funciona como la antagonista principal. Sin embargo, aquellos que han disfrutado de The Last of Us Part II sabrán que la realidad es un poco más complicada. Algo interesante de este personaje y su grupo, es que forman parte de WLF, o Washington Liberation Front, un grupo que jugará un papel muy importante en el futuro de la serie.

Al inicio de la pandemia, y al igual que vimos durante la primera temporada, la organización de FEDRA tomó el control de las mayores ciudades de Estados Unidos, imponiendo orden a base de miedo. Esto dio pie a múltiples grupos en busca de la libertad que les fue arrebatada. Uno de estos fueron los Fireflies, pero en donde ellos fallaron, WLF logró triunfar.

En Seattle, WLF surgió como un grupo más en busca de derrocar a FEDRA. Emma y Jason Petterson comenzaron este movimiento, pero no fue sino hasta que Isaac Dixon tomó el mando que este grupo creció en una organización militar que, hasta cierto punto, fue capaz de procurar por sus miembros y crear una sociedad más ordenada. Son ellos quienes reciben a Abby y sus amigos tras los eventos de la primera temporada.

Ahora, como miembro de WLF, Abby y su grupo forman parte de una guerra en contra de los Serafitas, una violenta secta religiosa que, desde la perspectiva de Ellie no importan mucho, pero ante los ojos de Abby son parte importante de su desarrollo como personaje. Si la serie toma la estructura del juego y la segunda temporada se enfoca por completo en Ellie, entonces no veremos mucho de WLF.

Esto significa que tendremos que esperar un par de años antes de que WLF y Abby tomen el escenario principal en la adaptación de HBO.

Nota del Autor:

Como ya lo he dicho antes, el viaje de Abby y el conflicto entre WLF y los Serafitas es algo que me llama la atención más que la misión suicida de Ellie. Es un conflicto bien construido, y una exploración interesante de algunos de los temas que vimos en el primer juego. Será muy interesante ver cómo es que HBO logra representar la estructura del juego en esta ocasión.

