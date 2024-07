Un nuevo Marvel vs. Capcom podría ser una realidad

Durante mucho tiempo, la serie de Marvel vs. Capcom estaba muerta. El último lanzamiento, Marvel vs. Capcom Infinite, llegó a nuestras manos en el 2017, y la recepción del público no fue positiva. Sin embargo, con el reciente anuncio de Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, muchos esperan que un nuevo título esté en camino, sentimiento que el productor de esta colección comparte.

En una reciente entrevista con Dexerto, Shuhei Matsumoto, productor de Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, fue cuestionado ante la posibilidad de ver una entrega completamente nueva en la serie, a lo que mencionó que esto dependerá de la recepción de los fans. Esto fue lo que comentó:

“El equipo de desarrollo de Capcom tiene grandes sueños… si eso sucediera, tomaría algo de tiempo y esfuerzo crear y lanzar ese tipo de juegos, pero a corto plazo lo que podemos hacer ahora es al menos reintroducir estos juegos del pasado a una nueva audiencia, a personas que tal vez no tengan la oportunidad de jugarlos, porque es posible que no estén disponibles en plataformas modernas o actuales. Lo que al menos podemos hacer ahora es demostrar que estas series existen. Nos encantan estos juegos. Esperamos que usted también lo haga, y tal vez en el futuro, si la gente se familiariza con estas series, entonces puede haber oportunidades futuras para hacer juegos más grandes”.

Si bien Marvel vs. Capcom Infinity no tuvo la recepción que muchos esperaban, los fans aún aman esta serie. Tan solo hay que ver EVO, en donde estos juegos siempre han formado parte de los torneos oficiales y no-oficiales, algo que seguramente tendrá un nuevo aire gracias a la próxima colección.

Todo lo que podemos hacer en estos momentos es comprar Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics y darle el mensaje a Capcom y Disney que el público está dispuesto a apoyar este tipo de proyectos. Te recordamos que Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics estará disponible en algún punto de este año. En temas relacionados, por esta razón la colección no llegará a consolas de Xbox. De igual forma, Marvel está emocionado por este título.

Nota del Autor:

Actualmente, para Capcom es más barato crear DLC o colaboraciones con algunas compañías, que hacer un juego totalmente nuevo. De esta forma, queda claro que, para su regreso, Marvel vs. Capcom debe ser un éxito garantizado.

Vía: Dexerto