No es un secreto que Star Wars: Outlaws es uno de los juegos más importantes para la segunda mitad del 2024. El trabajo de Ubisoft Massive es una carta fuerte para la compañía francesa, por lo que no han escatimado un solo dólar en la publicidad de esta entrega, algo que ha convertido a este proyecto en uno de los más caros en la historia de Ubisoft.

Por medio de una reciente junta de accionistas, Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, confirmó que Star Wars: Outlaws es el juego al que más dinero se le ha invertido en publicidad en la historia de la compañía francesa. De esta forma, se espera que este título tenga un lanzamiento bastante fuerte. Esto fue lo que Guillemot comentó al respecto:

“Lo que estamos considerando es un fuerte lanzamiento para Star Wars Outlaws. Ese es el hecho de que está entre los juegos más esperados de la industria este año y refleja un sentimiento positivo muy fuerte de la comunidad, y también el hecho de que venimos con la campaña de marketing más grande hasta ahora para un juego de Ubisoft”.

Las campañas publicitarias de Ubisoft siempre han dado mucho de qué hablar. Series como Watch Dogs y Assassin’s Creed han contado con múltiples tráilers, tanto de CGI como live action, así como anuncios para televisión y cine, y todo tipo de espectaculares enfocados en promocionar sus productos. Sin embargo, muchos han señalado que Star Wars: Outlaws no ha tenido el mismo tratamiento.

Si bien los detalles no son específicos, es muy probable que el uso de la licencia sea una de las razones por las cuales Ubisoft está invirtiendo dinero de más en este apartado. Te recordamos que Star Wars: Outlaws estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 30 de agosto de 2024. En temas relacionados, el juego llega a una etapa importante de su desarrollo. De igual forma, dan a conocer el tamaño de los mapas en este título.

Nota del Autor:

A diferencia de otros títulos, Star Wars: Outlaws no ha tenido tanta exposición. Los tráilers que hemos visto son buenos, pero no son tantos, y los anuncios no son tan prominentes como sucedió con títulos como Assassin’s Creed: Unity, por ejemplo.

Vía: Insider-Gaming