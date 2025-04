Revelan la fecha de salida de Mafia: The Old Country

Este año es uno bastante importante en la industria de los videojuegos, pues se van a lanzar títulos bastante fuertes como Mario Kart World, Death Stranding 2, Metroid Prime 4 Beyond, Ghost of Yotei y claro, el líder de todos será Grand Theft Auto VI. Hablando de este justamente, la empresa dueña de todas estas desarrolladoras también tiene entre manos lanzar Mafia: The Old Country, el cual no había definido su fecha de estreno, eso hasta un ligero descuido que paso hace pocas horas.

Después de meses de incertidumbre, el juego finalmente tiene una fecha concreta de lanzamiento: 8 de agosto de 2025. La revelación llegó a través de una reciente publicación en Steam, marcando el primer anuncio oficial con día exacto, ya que anteriormente solo se conocía una ventana general para 2025. Desarrollado por Hangar 13, el mismo estudio detrás de Mafia III y Mafia: Definitive Edition, este nuevo título llevará a los jugadores a explorar los orígenes del crimen organizado en Sicilia a principios del siglo XX. Como parte de la promoción, los desarrolladores realizarán una transmisión especial en PAX el próximo 8 de mayo, donde hablarán sobre el pasado, presente y futuro de la franquicia, que ya suma 23 años de historia. Se espera que durante ese evento se revelen más detalles sobre la jugabilidad y narrativa. Mafia: The Old Country estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC a través de Steam. Las reservas ya están abiertas, y se recomienda estar atentos al sitio oficial del juego para más actualizaciones conforme se acerque la fecha de lanzamiento. Vía: IG