Nuevo vistazo a The Fantastic Four: First Steps

The Fantastic Four: First Steps es una de las películas más esperadas del año. El siguiente capítulo del MCU por fin introducirá a la primera familia de Marvel, y para promocionar aún más esta cinta, recientemente se liberaron nuevas imágenes que nos dan un mejor vistazo a estos personajes y su mundo.

Recientemente, las publicaciones de Empire y Entertainment Weekly compartieron una serie de imágenes nunca antes vistas de The Fantastic Four: First Steps, las cuales nos muestran a los cuatro miembros del equipo preparándose para su fatídico viaje al espacio. Junto a esto, tenemos un mejor vistazo a la tecnología retro-futurista que caracteriza a la dirección de esta entrega.

Aunque por el momento se desconoce en qué momento de la historia veremos el viaje al espacio, es bueno ver que The Fantastic Four: First Steps no abandonará uno de los momentos más importantes para esta familia. Más allá de esto, aún hay mucho que se desconoce de la cinta, y muchos se preguntan si veremos a Robert Downey Jr. en su papel como Doctor Doom.

Por el momento, solo nos queda esperar al estreno de The Fantastic Four: First Steps el próximo 25 de julio de 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, acusan a Marvel de usar inteligencia artificial en esta película.

Vía: Empire y Entertainment Weekly