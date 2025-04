Pokémon lanza minijuego en colaboración con Google

La empresa dueña de YouTube ha lanzado un minijuego oculto en su buscador móvil, que permite capturar a los 151 Pokémon originales de la región de Kanto. Esta experiencia interactiva, disponible únicamente al cambiar el idioma del navegador a inglés, revive el espíritu de los clásicos de Game Boy como Rojo y Azul, y transforma cada búsqueda en una oportunidad para llenar una Pokédex.

Basta con buscar el nombre de un Pokémon desde un celular, pero debe estar en inglés. Si todo está configurado correctamente, aparecerá una Poké Ball en la esquina inferior derecha de los resultados. Al pulsarla, se activa una animación con los sonidos clásicos de captura, y si tienes suerte, el personaje se sumará a la colección digital. A medida que se capturan más criaturas, hay desbloqueo de objetos útiles como Super Balls o incluso Master Balls.

El minijuego no requiere descargas, registros ni pagos ocultos, pero tiene ciertas condiciones: solo funciona desde móviles, y como dijimos, es indispensable que el idioma del buscador esté en inglés. Además, si la Pokéball no aparece, se recomienda borrar la caché del navegador. A pesar de no estar disponible en español, el juego ofrece pistas visuales y frases que ayudan a identificar a los personajes, facilitando la experiencia incluso para quienes no recuerdan todos los nombres.

Este pequeño homenaje a la primera generación ha generado una gran respuesta entre los jugadores, que comparten sus avances y consejos en redes sociales. Aunque parezca una simple distracción, muchos ya están compitiendo por ver quién completa primero la dex. Por lo que muchos se querrán sumar a esta actividad de Pokémon.

