Star Wars Outlaws llega a etapa importante de su desarrollo

Este año no ha sido el más fructífero para Ubisoft, dado que en un lapso de medio año han lanzado juegos a los que no les ha ido tan bien, y eso se vio especialmente reflejado en Prince of Persia: The Lost Crown así como en Skull and Bones, proyecto que prometía mucho y al final no cumplió por todos esos años de desarrollo. Sin embargo, su esperanza la tienen en un lanzamiento licenciado que tienen planeado para el mes de agosto, hablamos de Star Wars Outlaws.

Hablando precisamente de este juego, de forma reciente en las redes sociales del mismo se han dado buenas noticias para quienes lo esperan con entusiasmo, y es que revelaron se encuentra en una etapa extremadamente importante del desarrollo, pues ya está en la fase Gold. Para quien no sepa mucho del tema, cuando un proyecto llega a ese nivel, significa que ya tienen en sus manos la versión jugable de principio al fin, misma que supuestamente ya se puede vender a los clientes.

No obstante, es hora de que empiece la etapa de producción en masa para la versión digital, ya que las copias se deben mandar a hacer y después hacer llegar a los minoristas para que lo puedan vender en tiempo y forma.

#StarWarsOutlaws has gone gold!

Our team can't wait for you to start exploring the Outer Rim and living the life of a scoundrel – August 30 can't come soon enough! pic.twitter.com/3l6CSrp7IK

— Star Wars Outlaws (@StarWarsOutlaws) July 3, 2024