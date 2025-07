Michael Madsen, actor de Kill Bill, fallece a los 67 años

Con el pasar de los años, siempre se reportan fallecimientos de grandes figuras de hollywood, y es que se ha perdido a gente importante del medio, dando a los usuarios miedos de que siga su interprete favorito, donde Harrison Ford para muchos sería alguien que temen siga ese destino en poco tiempo. Y de forma reciente, se confirmó el adiós de otro profesional, quien participó en películas que jamás serán olvidadas.

Michael Madsen, reconocido por sus icónicos papeles en el cine de Quentin Tarantino, falleció a los 67 años, según confirmó su representante de los medios. El actor fue hallado inconsciente en su casa de Malibú la mañana del jueves, y todo apunta a que la causa fue un paro cardíaco.

A pesar de su extensa trayectoria, Madsen se mantenía activo en el cine independiente. Estaba involucrado en varios proyectos próximos, como Resurrection Road, Concessions y Cookbook for Southern Housewives. Además, preparaba el lanzamiento de un nuevo libro titulado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems. Sus representantes lo describieron como “uno de los actores más emblemáticos de Hollywood”.

Madsen dejó huella con su interpretación del Sr. Blonde en Reservoir Dogs (1992), especialmente en la escena donde su personaje tortura a un policía al ritmo de “Stuck in the Middle With You”. También colaboró con Tarantino en Kill Bill Vol. 1 y 2, Los odiosos ocho y Once Upon a time in Hollywood, consolidando su lugar como un rostro recurrente en el cine de culto.

Con más de 300 créditos en su filmografía, Madsen participó en títulos como Donnie Brasco, Thelma y Louise, The Doors, Sin City, Species y Érase una vez en México. Inició su carrera en la compañía teatral Steppenwolf de Chicago y debutó en el cine en los años 80. Su legado queda como el de un actor versátil y con un sello inconfundible.

Vía: Variety

Nota del autor: Es una pena que muchos actores icónicos ya están yendo de este plano. Seguramente veremos su homenaje en la próxima premiación de los Oscares.