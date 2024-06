Ubisoft confirma la duración de Star Wars Outlaws

Hace un par de semanas tuvimos un vistazo más extenso a Star Wars Outlaws, juego que supone una manera diferente en cuanto a gameplay de la franquicia, dado que se está buscando un enfoque más dirigido a los cazarrecompensas de este universo en lugar de los clásicos Jedi. Y hasta este momento la aceptación de los fans y prensa ha sido positiva, por lo que muchos esperan pasar horas frente al televisor cruzando el modo campaña y a partir de esa declaración surgió una nueva duda por parte de los usuarios.

Aunque parezca que no, a muchos jugadores les preocupa saber cuánto durará este juego, dado que se trata de una experiencia AAA que tendrá un precio completo en su día de lanzamiento y esa duda ya quedado descubierta por los medios de juegos, ya que le preguntaron a Julian Gerighty, director creativo del juego eso precisamente. La respuesta entra dentro del estándar de los juegos de hoy en día, ya que le tomará al usuario 25 horas para terminar la historia y ver rodar los créditos en su pantalla.

Sin embargo, la cosa no termina ahí, puesto que añadió que serán 80 horas totales si el cliente es un completista que quiere sacar todos los logros del juego, y eso implica misiones secundarias, mini juegos y algunas tareas que no se relacionen directamente a la narrativa principal. Eso significa que hay mucho contenido por ver dentro de los diferentes planetas a visitar, algo que no es novedad en los videojuegos de la empresa de Francia.

Esta es la descripción del juego:

Disfruta del primer juego de mundo abierto de Star War, ambientado entre los acontecimientos de El Imperio contraataca y El retorno del Jedi. Explora diversos lugares de todos los rincones de la galaxia, tanto nuevos como emblemáticos. Arriésgalo todo como Kay Vess, una buscavidas que anhela la libertad y comenzar una vida nueva con su compañero Nix. Pelea, roba y engaña a todos los sindicatos del crimen de la galaxia, y acaba en la lista de los más buscados de la galaxia. Explora lugares únicos con ciudades y cantinas bulliciosas. Recorre paisajes exteriores vastos en tu speeder. Cada ubicación trae aventuras nuevas, desafíos únicos y recompensas tentadoras si te atreves a arriesgarte. Vive la vida arriesgada de una forajida. Revierte cualquier situación con ayuda de Nix, lucha con tu bláster, derrota a los enemigos con sigilo y artilugios o encuentra el momento adecuado para distraerlos y ganar ventaja. Embárcate en misiones arriesgadas de los sindicatos del crimen de toda la galaxia y obtén grandes recompensas. Roba objetos valiosos, infíltrate en ubicaciones secretas y engaña a tus enemigos jugando como una de las forajidas más buscadas de la galaxia. Todas las elecciones que tomes influirán en tu reputación.

Recuerda que Star Wars Outlaws se lanza el 30 de agosto en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: VL

Nota del autor: Ya es un estándar que las campañas tengan ese tipo duración, también pasó hace casi un año con Marvel’s Spider-Man 2. Entonces tocará esperar un poco más de un mes para disfrutar de la lejana galaxia.