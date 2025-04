Nintendo pide disculpas por el Switch 2

Muchos esperan que el Nintendo Switch 2 sea un gran éxito. Analistas han señalado que la consola puede superar las 20 millones de unidades vendidas en su primer año. Sin embargo, parece que la realidad ha comenzado a superar cualquier predicción, y es que en Japón ya se han realizado más pre-órdenes de las que la Gran N esperaba.

Actualmente, Nintendo tiene un problema favorable en Japón, y es que la compañía ha revelado que más de 2.2 millones de personas ya han solicitado una pre-orden para el Switch 2 por medio de su sistema de lotería tan solo en este país. Esto ha superado las expectativas de la Gran N, lo cual es positivo, pero también significa que no podrán cumplir con la demanda. Esto fue lo que comento Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, al respecto:

“Hola, soy Furukawa. Hemos estado adquiriendo muchos materiales y avanzando con la producción para poder entregarles la Nintendo Switch 2. El 2 de abril, anunciamos los detalles de la Nintendo Switch 2 y comenzamos a aceptar solicitudes para el sorteo en My Nintendo Store. Como resultado, recibimos una cantidad enorme de solicitudes, aproximadamente 2.2 millones de personas solo en Japón. Sin embargo, esta cifra supera con creces nuestras expectativas y la cantidad de consolas Nintendo Switch 2 que se entregarán desde My Nintendo Store el 5 de junio. Por lo tanto, lamentablemente, prevemos que un número significativo de clientes no será seleccionado cuando se anuncien los ganadores mañana, 24 de abril.

Para evitar que quienes no fueron seleccionados en el primer sorteo tengan que volver a solicitarlo, My Nintendo Store transferirá automáticamente a los no seleccionados en el primer sorteo a la segunda lotería. Sin embargo, incluso incluyendo la cantidad de la segunda lotería, no podemos atender a todas las solicitudes recibidas. Nos disculpamos profundamente por no haber podido cumplir con sus expectativas a pesar de nuestros preparativos previos.

En respuesta a esta demanda, estamos trabajando para fortalecer aún más nuestro sistema de producción. Además, a partir de mañana, 24 de abril, las tiendas de videojuegos y las tiendas en línea de todo el país comenzarán a aceptar pedidos anticipados o ventas de lotería para la consola Nintendo Switch 2 (consulte la información de cada tienda para obtener más detalles). La consola también seguirá vendiéndose en My Nintendo Store después de su fecha de lanzamiento (se anunciarán más detalles próximamente). Con la cooperación de las tiendas, continuaremos enviando la consola y nos esforzaremos por poner a su disposición la mayor cantidad posible de consolas Nintendo Switch 2.

Planeamos seguir produciendo y enviando un número considerable de unidades de Nintendo Switch 2 en el futuro. Nos disculpamos por la demora en poder cumplir con sus expectativas y agradecemos su comprensión”.