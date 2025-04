Deberás pagar monto extra si quieres compartir tu cuenta de MAX

Desde hace un par de años ya, compañías de streaming como Netflix empezaron a imponer una nueva norma, la cual no deja compartir contraseñas, ya que detecta la IP principal del usuario, y si otros perfiles no se conectan al mismo, de inmediato no los deja entrar al contenido y ofrecer el pago de una cuota adicional para poder admirar el catálogo. Ante este caso, las demás compañías siguieron su ejemplo, incluida la favorita de muchos llamada MAX.

Warner Bros Discovery ha oficializado el costo que deberán asumir los usuarios si desean compartir su cuenta con alguien fuera de su hogar. A través de un nuevo complemento llamado Extra Member, la plataforma permitirá agregar a un usuario adicional por $7,99 USD mensuales, en un movimiento que sigue la línea de lo implementado por otros servicios de streaming.

Este nuevo sistema permitirá crear un perfil independiente para un adulto mayor de 18 años, con su propio inicio de sesión. Aunque funcionará como una cuenta separada, seguirá vinculada a la suscripción principal. MAX ha aclarado que únicamente se podrá sumar un miembro adicional por cuenta y que ambos usuarios deberán residir en el mismo país.

Entre las restricciones técnicas, destaca que el contenido podrá reproducirse en un solo dispositivo a la vez desde ese perfil extra, y que el servicio solo estará disponible para suscripciones contratadas directamente con la marca, no mediante paquetes de terceros. Además, el complemento funcionará con todos los planes disponibles de la plataforma, desde el sencillo hasta el más caro.

Por ahora, la opción de Extra Member se lanzará únicamente en Estados Unidos, pero se espera que su disponibilidad se extienda a otros países como México, dependiendo de su recepción inicial. El precio, considerado elevado por muchos usuarios, sugiere que MAX busca desincentivar la práctica de compartir cuentas y a la vez, generar más usuarios.

Nota del autor: Ojalá se tarde al menos un año en llegar por este lado del mundo. Aunque lo único que quiero ver en esta plataforma es The Last of Us y luego darme de baja.