Nintendo por fin aclaró todas nuestras dudas sobre el precio del Nintendo Switch 2. Sin embargo, el hardware es solo la mitad de la experiencia que todos esperan tener durante el lanzamiento de la consola. Los juegos también son sumamente importantes y, afortunadamente, por fin sabemos cuánto van a costar Mario Kart World y Donkey Kong Bananza en México.

Por medio de un comunicado oficial, Nintendo ha confirmado que el precio sugerido de Mario Kart World es de $1,999 pesos. De igual forma, Donkey Kong Bananza, cuyo lanzamiento será el 17 de julio, estará disponible en $1,749 pesos. Recordemos que Mario Kart World cuesta $80 dólares en Estados Unidos, mientras que Donkey Kong Bananza tiene un precio de $70 dólares.

Lo interesante será ver cómo es que estos precios varían a lo largo de esta generación. En México y gran parte de América Latina, los costos de los juegos fluctúan dependiendo del valor del dólar. De esta forma, no se descarta la posibilidad de que los siguientes juegos de Nintendo tengan un precio diferente en un futuro.

Ahora, el paquete que incluye el Nintendo Switch 2 y Mario Kart World en formato digital tendrá un precio de $14,899 pesos. Esto es más barato que comprar la consola y el juego por separado, y es algo que probablemente atraiga a más de una persona, aunque aquellos que prefieren lo físico seguramente harán el gasto adicional.

Recuerda, Mario Kart World estará disponible el 5 de junio y tendrá un precio de $1,999 pesos en México, mientras que Donkey Kong Bananza llegará el 17 de julio y costará $1,749 pesos. En temas relacionados, aquí puedes conocer el precio oficial del Nintendo Switch 2 en México. De igual forma, estos son los nuevos detalles del Pro Controller de la consola.

Nota del Autor:

$2 mil pesos por Mario Kart World es un gasto que probablemente no muchos estén dispuestos a hacer, al menos en su lanzamiento. Como muchos, compraré la consola y el juego por separado para tener el cartucho. Lo interesante será ver cuánto va a valer la mejora de Tears of the Kingdom y Breath of the Wild, así como juegos como Bravely Default Flying Fairy HD.

Vía: Nintendo