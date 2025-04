Tráiler y fecha de lanzamiento de Ghost of Yōtei

El gran juego de PlayStation 5 este año es Ghost of Yōtei. Si bien por un tiempo algunos llegaron a creer que el trabajo de Sucker Punch se iba a retrasar hasta el 2026, el día de hoy se liberó un nuevo tráiler de este título, el cual no solo nos da un gran vistazo a la historia de esta entrega, sino que confirma su fecha de lanzamiento específica para la segunda mitad del 2025.

Por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado que Ghost of Yōtei estará disponible en el PlayStation 5 el 2 de octubre de 2025. Junto a esto, el avance nos muestra un poco más sobre la historia de esta entrega, revelando un viaje de venganza, en donde Atsu, la protagonista, se embarca en viaje para asesinar a aquellos que le arrebataron a su familia.

Junto a esto, se ha revelado que aquellos que pre-ordenen cualquier edición de Ghost of Yōtei, recibirán una máscara única en el juego, así como un conjunto de siete avatares de PSN con arte conceptual de Atsu y cada miembro de los Seis de Yōtei. La versión estándar del juego tendrá un precio de $69.99 dólares.

A la par, también estará a la venta una Edición Digital Deluxe, la cual incluye una copia digital de Ghost of Yōtei, además de bonificaciones del juego, como el conjunto de armadura de La Serpiente y un tinte alternativo para tu armadura inicial. También recibirás un color de caballo y un tinte de silla de montar únicos, además de un amuleto del juego, un kit de espadas dorado y un desbloqueo anticipado de los Mapas del Viajero, que permiten encontrar estatuas por todo el mundo para mejorar las habilidades de la protagonista. Todo esto por $79.99 dólares.

Por último, pero no menos importante, también estará a la venta una Edición de Coleccionista de Ghost of Yōtei. Aquí encontramos todos los extras de las pre-órdenes, los artículos de la Edición Digital Deluxe, y una copia digital del juego, además de una réplica de la máscara de Atsu para exhibición. También se incluye una réplica de la banda de Atsu, con los nombres de los seis miembros de los Seis de Yōtei, una réplica de la tsuba de la katana de Atsu, una bolsa de monedas e instrucciones para jugar a Zeni Hajiki, un árbol de ginkgo plegable de papel con un lobo en su base, y un juego de cuatro tarjetas artísticas de 13,7 x 18,8 cm que representan la banda, el lobo, la máscara de fantasma de Atsu y la ilustración principal. Lamentablemente, por el momento no hay precio de esta edición.

Las preventas para todas estas versiones del juego estarán disponibles a partir del próximo 2 de mayo. En el caso de la Edición de Coleccionista, esta solo se puede conseguir por medio de PS Direct, lo que hará que sea más valiosa en reventas en un futuro. Recuerda, Ghost of Yōtei estará disponible el próximo 2 de octubre de 2025. En temas relacionados, el juego tendría una mecánica de The Legend of Zelda. De igual forma, el mundo abierto de Ghost of Yōtei sería menos repetitivo.

Nota del Autor:

Es algo gracioso, que Ghost of Yōtei y Assassin’s Creed: Shadows sean dos caras de la misma moneda. Sin embargo, es muy probable que el trabajo de Sucker Punch sea mejor que el de Ubisoft. Ya no puedo esperar para explorar esta región de Japón y experimentar esta historia de venganza.

Vía: PlayStation