Aseguran que el gameplay de Perfect Dark era falso

El día de ayer, Xbox confirmó el cierre de The Initiative y la cancelación de Perfect Dark. Esto fue una gran sorpresa para muchos, puesto que hace solo un año se mostró gameplay de este título, el cual mostraba un gran potencial. Sin embargo, parece que este avance fue falso, y no representaba el estado del juego en ese entonces.

En junio del 2014, durante el Xbox Games Showcase del verano, The Initiative por fin nos mostró gameplay del nuevo Perfect Dark, a cuatro años de su anuncio. El avance tuvo una buena recepción, y dejaba en claro que el proyecto, aunque algo lento, iba por buen camino. Sin embargo, parece que la realidad era totalmente diferente, puesto que un reportero de Kotaku reveló que esta demostración fue falsa. Esto fue lo que comentó:

The Perfect Dark sizzle reel at last year's Xbox showcase looked awesome. Someone at the time also told me it was basically fake. This was a joint project with Crystal Dynamics, a studio that's also struggling with Tomb Raider.

