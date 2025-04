Si bien el anime de My Hero Academia: Vigilantes actualmente está en emisión, el manga original llegó a su fin en el 2022. Afortunadamente, la popularidad que ha recibido esta obra ha motivado a los creadores del spin-off de entregarnos dos nuevos capítulos de esta historia.

Así es, el próximo 15 de abril, la revista Shonen Jump nos entregará un nuevo capítulo del manga de My Hero Academia: Vigilantes. Por si fuera poco, se espera que una vez que la primera temporada de este anime llegue a su fin, otro capítulo especial del manga, el cual estará enfocado en Natsuya, el hermano de Shoto Todoroki, esté disponible.

Lamentablemente, el contenido de estos dos capítulos es un misterio. Considerando que Hideyuki Furuhashi y Betten Court, los creadores del spin-off estarán de regreso, esto significa que el extra que llegará el 15 de abril nos dará un vistazo a la vida de los protagonistas de esta obra después de los eventos de esta historia. De esta forma, y sin dar muchos spoilers, los fans esperan ver una serie de reuniones emotivas, o un crossover entre The Crawler y Deku.

Por el momento, solo nos queda esperar a que estos dos capítulos estén disponibles. Aunque por el momento no hay información sobre una traducción oficial, es muy probable que los fans se encarguen de esto, al menos hasta que veamos una traducción por medio de Shonen Jump+. En temas relacionados, estos son los actores de doblaje para el anime de My Hero Academia: Vigilantes. De igual forma, este es el tráiler de la última temporada de My Hero Academia.

Nota del Autor:

Como fan de la obra original, lo que más espero es ver una reunión entre todos los personajes importantes. Sin embargo, es muy probable que este one shot se enfoque en la vida de un solo personaje, lo cual no es malo, pero sí es algo decepcionante, considerando que han pasado casi tres años desde el fin de esta obra.

Vía: Comicbook