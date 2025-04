Empiezan a surgir los rumores de Nintendo Switch 3

En estos momentos la polémica por Switch 2 no ha terminado, dado que no a todos les ha gustado los nuevos precios que se han impuesto en los juegos, a eso se añade un retraso en las preventas que hasta este momento no se ha fijado para grandes cadenas como Amazon, Target, Wal-Mart y más. Y aunque todavía no tenemos la tan ansiada consola en las manos, hay quienes ya se pusieron a pensar a futuro, y lo que veremos en la siguiente generación de la gran N.

El ciclo de especulación en torno parece no detenerse. A pocos días de haberse esclarecido de forma oficial varios detalles sobre el esperado dispositivo, algunos analistas ya están mirando más allá en busca de pistas sobre lo que podría ser su sucesora, tentativamente conocida como Switch 3. Aunque suena prematuro, ciertos indicios comienzan a despertar el interés del público y la industria. Uno de los primeros en poner el tema sobre la mesa es John Vinh, analista senior de investigación en KeyBanc Capital Markets, quien asegura contar con información relacionada con el posible proveedor de GPU para la hipotética consola. De acuerdo con sus declaraciones, Intel habría asegurado ese lugar con su arquitectura 18A, lo que representaría un giro importante frente a las colaboraciones tecnológicas que la empresa ha mantenido en sus anteriores generaciones. Aunque todavía no hay nada confirmado oficialmente y ni siquiera se ha lanzado la actual, este tipo de afirmaciones dan pie a debates sobre los futuros movimientos de Nintendo en cuanto a hardware. La posibilidad de que Intel tenga un papel clave en la siguiente generación ha generado especulación sobre un cambio significativo en la potencia gráfica o en el diseño interno de la consola. Como es costumbre, los rumores sobre consolas futuras deben tomarse con cautela, ya que el desarrollo de hardware suele ser volátil y sujeto a cambios hasta el último momento. Por ahora, el foco sigue siendo la Switch 2, pero es claro que la industria ya está plantando semillas para lo que vendrá después. Así que no dudemos que en cuatro años ya se empiece a hablar del tema con más fuerza. Vía: Gonintendo