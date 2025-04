Ésto costaría el Nintendo Switch 2 en México

El precio del Nintendo Switch 2 es una de las mayores dudas sobre la siguiente consola de la Gran N. Si bien estamos a solo unas horas de que se lleve a cabo el Nintendo Direct que responderá esta y más preguntas, recordemos que el costo del hardware cambiará dependiendo de la región, y en el caso de México podríamos estar frente a un gran gasto, especialmente si consideramos todos los accesorios y juegos que estarán disponibles en su lanzamiento.

Aunque por el momento no hay información oficial, rumores han señalado que el Nintendo Switch 2 costaría $399 dólares. Si hacemos una conversión directa, la consola costaría cerca de $8 mil pesos en pesos. Sin embargo, este nunca es el caso, puesto que tenemos que considerar costos de importación, impuesto y la ganancia de las distribuidoras. Ahora, filtraciones han mencionado que el Switch 2 en México costaría $12,999 pesos, algo que tiene mucho sentido.

Sin embargo, $12,999 pesos no es la cantidad de dinero que muchos gastarán cuando la consola llegue a nuestro mercado. Además del hardware, hay que tomar en consideración aspectos como los juegos. Sabemos que un nuevo Mario Kart está en camino, y es muy probable que esté disponible en el lanzamiento de la consola, y esos son aproximadamente $1,500 pesos más. Junto a esto, no hay que olvidar todas las ofertas indie y de third party que también llegarán ese día.

Esto no es todo, puesto que también estarán a la venta accesorios, como un Pro Controller y Joy-Con que se venderán por separado, así como otro tipo de aditamentos. Un Pro Controller actual de Switch está disponible en $1,800 pesos, mientras que los Joy-Con oscilan entre $1,500 y $2 mil pesos. De esta forma, muchos esperan que los precios de los accesorios del Switch 2 estén disponibles en precios similares.

Aunque los detalles van a ser aclarados la próxima semana, si deseas tener un paquete completo de Nintendo Switch 2 en su lanzamiento, el cual incluya juegos y accesorios, entonces tendrás que gastar, aproximadamente, $17 mil pesos. Claro, esta cifra puede variar dependiendo de la cantidad de títulos que compres en su lanzamiento. Todo indica a que el gasto inicial de la consola será más grande de lo que muchos probablemente piensan.

Te recordamos que el Nintendo Direct del Switch 2 se llevará a cabo el 2 de abril de 2025. En temas relacionados, esta semana tendremos otro Nintendo Direct. De igual forma, estas son las fases de lanzamiento del Switch 2.

Nota del Autor:

Esto es muy importante. Una cosa es tener la consola, pero otro es tener todo lo que se necesita para poder disfrutar del nuevo hardware, algo que probablemente no esté en la mente de muchos. Si bien la retrocompatibilidad será una ayuda, todos van a querer jugar el nuevo Mario Kart, o cualquier otra cosa que esté disponible junto al lanzamiento de la consola

Vía: Bloomberg