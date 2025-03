El Nintendo Direct del Switch 2 se llevará a cabo la próxima semana, pero esto no significa que los rumores se detengan. Ahora, nueva información asegura que la Gran N tiene pensado tres fases de lanzamiento para sus juegos, algo que comenzaría en junio.

Recientemente, Insider Gaming tuvo la oportunidad de asistir a GDC, en donde escuchó de algunos desarrolladores que el Switch 2 llegará al mercado el próximo mes de junio, algo que múltiples rumores han señalado en el pasado. Lo interesante, es que Nintendo tendría en mente tres diferentes fases para lanzar sus juegos, comenzando con títulos first party planeados para coincidir con su nuevo hardware.

La segunda fase señala que veríamos juegos third party hasta octubre o noviembre, y es que Insider Gaming asegura que éstos estudios aún no tienen en sus manos un kit de desarrollo del Switch 2, y la Gran N les entregará estos equipos hasta junio, algo que suena muy extraño. Esto significaría que no veríamos ports o juegos third party durante el lanzamiento de la consola, algo que no suena muy probable.

Por último, en la temporada de holiday tendríamos más lanzamiento tanto first como third party, algo que es de esperarse considerando que estamos hablando de una de las temporadas más importantes del año. Actualmente, no hay información oficial que confirme o desmienta este rumor, por lo que hay que tomar esta filtración con delicadeza, especialmente en lo que se refiere a los juegos de otros desarrolladores. En temas relacionados, puedes conocer todo sobre el próximo Nintendo Direct aquí. De igual forma, ex-trabajador de Nintendo revela cuándo llegaría la consola.

Nota del Autor:

La idea de que el Switch 2 no tenga juegos third party en su lanzamiento es algo muy extraño. La consola necesita el soporte de EA, Ubisoft, Take-Two y otros estudios, ya sea que nos entreguen títulos nuevos, y demuestren el potencial de la consola con ports como Star Wars Jedi: Fallen Order.

Vía: Insider Gaming